عالم ما بعد كورونا بعيون التلاميذ في مقاطعة مانيتوبا

وفي هذا السياق، نظّمت مجموعة مدارس لويس رييل (نافذة جديدة) في وينيبيغ في مقاطعة مانيتوبا منتدى يتيح للتلاميذ التفكير في مستقبل التعليم في مرحلة ما بعد كورونا، والتعبير عن نظرتهم إلى التربية والعِبر التي يمكن استخلاصها من جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

ويندرج المنتدى تحت شعار إن لم يكن الآن، فَمتى؟ إن لم نكن نحن، فمن ومتى؟ ويشارك فيه تلاميذ الصفوف الخامس حتى الثاني عشر، في مجموعة مدارس لويس رييل التي تضمّ نحوا من 40 مدرسة ابتدائيّة وثانويّة في مانيتوبا.

ويناقش التلاميذ بين التاسعة صباحا والثالثة من بعد الظهر مروحة من المواضيع (نافذة جديدة)، من الصحّة النفسيّة ورفاهية التلاميذ إلى تحدّيات المناخ مرورا بالتعليم في مجتمعات السكّان الأصليّين.

وتشارك في النقاش مجموعات نقاش مجتمعيّة مختلفة تمّ اختيارها لهذه الغاية.

إنّه مشروع للطلّاب قام به الطلّاب، نتخيّل من خلاله عالم ما بعد الجائحة قالت الطالبة ماريا ميّور، وهي واحدة من بين 21 تلميذا شاركوا في إعداد المشروع.

ويشكّل المشروع، كما يقول صاحب المبادرة كريستيان ميشاليك، المدير العام لِمجموعة مدارس لويس رييل، فرصة للتعرّف إلى ما يعيشه التلاميذ خلال الجائحة.

أغلقت العديد من المدارس أبوابها بعد ظهور حالات كوفيد-19، وتحوّل التلاميذ إلى التعليم عن بعد الصورة: Radio-Canada / Samuel Ranger

الهدف هو أن نكون قادرين عند انتهاء الجائحة، أن نستلهم ممّا عشناه خلالها وأن نسعى نحو الأفضل قال ميشاليك.

وحرِص كريستيان ميشاليك عندما عرض مشروعه على التلاميذ، على عدم التدخّل، وأراد إعطاءَهم هامش تحرّك واسع من أجل بلورته، كي يتحمّلوا مسؤوليّاتهم كما قال، وأضاف أنّ النتيجة أدهشته.

ويساهم المنتدى في تسهيل النقاشات المتعلّقة بالصحّة النفسيّة كما قالت التلميذة ماريا ميّور.

لم يختبر أحد هذا الأمر، ومن المهمّ أن نبحث معا عن الحلول لأنّنا سنواجه بالتأكيد في المستقبل مشاكل أخرى قالت التلميذة المراهقة.

وتطرح الصحّة النفسيّة حسب قولها مشاكل لدى المراهقين، الذين يعانون نتيجة عدم التفاعل مع رفاقهم والانقطاع عنهم و توقّف الأنشطة المدرسيّة.

ويركّز المنتدى في نقاشاته على الصحّة النفسيّة والتربية والتوعية على واقع السكّان الأصليّين في مقاطعة مانيتوبا الواقعة في وسط الغرب الكندي.

وتقول التلميذة ماريا ميّور إنّها اكتشفت منذ فترة أنّها من أصول خلاسيّة، وأحبّت التعرّف على تاريخ أجدادها.

وتضيف أنّ الكنديّين لا يعرفون تاريخ السكّان الأصليّين، ومن المهمّ إِدماجه أكثر في المنهج التربوي.

وأبعد من النقاشات، تهدف مجموعة مدارس لويس رييل إلى أن يشكّل المنتدى حجر الزاوية في حوار متواصل حول تحدّيات التعليم.

ويرفع التلاميذ النتائج التي توصّلوا إليها من خلال المناقشات إلى أساتذة المجموعة.

ويؤكّد كريستيان ماليشاك المدير العام لِمجموعة مدارس لويس رييل ما كشف عنه المنتدى بعد عام على الجائحة، أنّ ثمّة نورا في نهاية نفق الجائحة المظلم، ووعدا بمستقبل أفضل.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: