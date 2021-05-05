التعليم عن بعد في أونتاريو للعام الدراسي المقبل

وتودّ الحكومة كما قال، أن يعود كلّ التلاميذ إلى المدرسة، وسوف تأخذ المشرة باستمرار من د. وليامز، رئيس الخدمات الطبيّة في أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث حجم الاقتصاد وعدد السكّان.

لن نخاطر مع أولادنا قال وزير التربية، وأضاف أنّه سيكون بإمكان التلاميذ أن يختاروا بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد طوال العام الدراسي المقبل (نافذة جديدة) 2021-2022، وسوف تقدّم الوزارة كلّ المعلومات الضروريّة إلى الأهالي خلال الأشهر المقبلة.

وقرّرت حكومة دوغ فورد تخصيص 561 مليون دولار إضافيّ العام المقبل لِمساعدة المجالس المدرسيّة على مواجهة التكاليف التي حتّمتها جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

ومن المتوقّع أن تنفق وزارة التربية أكثر من ملياري دولار على برامج الدعم المخصّصة لِمواجهة الجائحة.

ويرتبط مستوى الإنفاق بتطوّرات فيروس سارس-كوف-2 الذي يتسبّب بمرض كوفيد-19 في المقاطعة.

ستيفن ليتشيه وزير التربية في حكومة أونتاريو الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

وتتوقّع الحكومة إنفاق 1،6 مليار دولار على مجموعة من الموارد المرتبطة بِكوفيد (نافذة جديدة)، من بينها تعزيز أجهزة التهوية في المدارس وتغيير المرشحات على نحو متكرّر.

كما قرّرت الحكومة توفير طواقم تعليم مرِنة، وتعزيز تقنيّات التعليم عن بعد، فضلا عن استمرار الإنفاق على معدّات الوقاية الفرديّة التي باشرت بها العام الماضي، وزيادة عدد الممرّضين في مكاتب الصحّة العامّة و زيادة اختبارات الكشف عن الفيروس لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وتخصّص الحكومة 80 مليون دولار في برامج دعم الصحّة النفسيّة للتلاميذ ودعم التدريس من أجل أن يبقى التلاميذ منخرطين في التعليم عن بعد.

نعرف أنّ العديد من التلاميذ تسرّبوا من المدرسة خلال الجائحة قال وزير التربية ستيفن ليتشيه،مؤكّدا على ضرورة التعاطي مع هذا الواقع.

وسوف تتمكّن المجالس المدرسيّة، بفضل هذا الدعم المالي، من توظيف أخصائيّين في مجال الصحّة النفسيّة، وتأهيل الأساتذة والتعاون مع مقدّمي خدَمات الصحّة النفسيّة.

وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد، حزب المعارضة الرسميّة في الجمعيّة التشريعيّة في أونتاريو، قرار الحكومة.

وقالت المتحدّثة باسم الحزب لِشؤون التربية ماريت ستايلز إنّ "إعلان الحكومة يدفع بالمقاطعة نحو إقامة نظام دائم للتعليم عن بعد، ما يؤدّي حسب قولها إلى تداعيات كارثيّة على التلاميذ والأهالي.

وانتقدت كيلي غالاغر ماكي، الأستاذة المساعدة في كليّة الفنون الليبراليّة في جامعة ويلفريد لورييه، حكومة دوغ فورد التي لم تخصّص حسب قولها، موازنة تتناسب مع حجم الأزمة والاضطراب الذي يعانيه قطاع التعليم في ظلّ الجائحة.

ويشار إلى أنّ العديد من المقاطعات الكنديّة اختارت التعليم عن بعد خلال الجائحة، واختار البعض منها نموذجا هجينا يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، للتصدّي لِانتشار العدوى بين التلاميذ وطواقم العمل.

(سي بي سي/ راديو كندا- كميل فريزن/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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