ميزانيّة الحكومة الكنديّة والعنف بحقّ نساء السكّان الأصليّين

وأصدرت لجنة التحقيق تقريرها في حزيران يونيو من العام 2019 بعد ثلاث سنوات من التحقيق، استمعت خلالها إلى شهادات ذوي الضحايا من نساء السكّان الأصليّين في مختلف أنحاء البلاد.

وخلُصت اللجنة إلى أنّ العنف الذي تعرّضت له النساء والفتيات من السكّان الأصليّين يرقى إلى إبادة (نافذة جديدة).

ولم ترد كلمة إبادة في فقرة ميزانيّة الحكومة المتعلّقة بالسكّان الأصليّين،وتمّ بدل ذلك استخدام تعبير مأساة وطنيّة .

إنّها زلّة لأنّ هذه إبادة قالت ميغي سيوينك التي تدافع منذ عقود عن حقوق نساء السكّان الأصليّين.

رئيس الحكومة جوستان ترودو قال إنّها إبادة، ويأتي ذلك بالتالي مع مستوى معيّن من المسؤوليّة من قبل الحكومة أضافت ميغي سيوينك.

وفقدت ميغي سيوينك شقيقتها التي وُجدت مقتولة قبل 27 سنة، في موقع تابع للسكّان الأصليّين على مقربة من مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو، وكانت حامل في الواحدة والثلاثين من العمر.

وتعهّدت سيوينك بالعمل على معرفة ما حلّ بشقيقتها، و مساعدة عائلات السكّان الأصليّين التي فقدت أحد أفرادها. (نافذة جديدة)

وزيرة العلاقات مع السكّان الأصليّين كارولين بينيت أكّدت أ،ّ الحكومة وفيّة لِمطالب عائلات الضحايا من منساء السكّان الأصليّين الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

ورصدت حكومة جوستان ترودو في موازنتها التي أعلنتها نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المال كريستيا فريلاند في نيسان أبريل الفائت، 2،2 مليار دولار على مدى خمس سنوات، لخطّة تهدف لِمواجهة العنف ضدّ نساء وفتيات السكّان الأصليّين.

وخصّصت الأموال من أجل تنشيط الثقافة وتطوير مشاريع تعزّز جهود التصدّي للعنف والتمييز في النظام الصحّي بحقّ السكّان الأصليّين، وإنشاء خدمات شرطة واعية لِثقافته، وتحسين وصول السكّان الأصليّين إلى نظام العدالة .

ولم تستخدم كارولين بينيت وزيرة العلاقات مع السكّان الأصليّين كلمة إبادة ردّا على سؤال بشأن عدم وروده في نصّ الموازنة.

وأشارت إلى أنّ الحكومة الكنديّة وافقت على النتائج التي خلُصت إليها لجنة التحقيق حول مقتل واختفاء نساء من السكّان الأصليّين في تقريرها النهائي.

تدعم الاستثمارات في الموازنة مساهمة الحكومة الفدراليّة في خطّة العمل الوطنيّة قالت وزيرة العلاقات مع السكّان الأصليّين كارولين بينيت، و أضافت أنّ الأموال التي تعهّدت بها أوتاوا هي جزء من خطّة التنفيذ .

والحكومة وفيّة لمطالب عائلات الضحايا من نساء السكّان الأصليّين، التي تدعو إلى اتّخاذ إجراءات ملموسة كي يتمّ تحقيق العدالة وتتمكّن هذه العائلات من الحصول على الدعم والعلاجات الكفيلة بإنهاء هذه المأساة الوطنيّة، قالت الوزيرة بينيت، وأشارت إلى أنّ العائلات نفسها استخدمت هذا التعبير.

واعتبرت القاضية ماريون بولر التي كانت ترأس لجنة التحقيق في اختفاء ومقتل نساء من السكّان الأصليّين، استخدام تعبير مأساة وطنيّة بمثابة محاولة من قبل الحكومة لتجنّب الواقع القانوني والاجتماعي للإبادة.

وتساءلت كيف يمكن أن تخصّص الحكومة أكثر من ملياري دولار لِخطّة لم يتمّ بعد الكشف عنها.

وتشرف أكثر من امرأة وفتاة ومتحوّلة جنسيّا من نساء السكّان الأصليّين على الخطّة، لِمواجهة أسباب العنصريّة الممنهجة التي يتعرّضن لها كما قالت الوزيرة كارولين بينيت.

(سي بي سي/ أوليفيا ستيفانوفيتش/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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