حملة في نيوفاوندلاند ولابرادور لاجتذاب الموظّفين العاملين عن بعد إلى المقاطعة

والياقات البيضاء مصطلح يُطلق على الموظّفين الذين يقومون بعمل ذهني في المكتب، في حين يُطلق مصطلح الياقات الزرقاء على العمّال اليدويّين.

وتظهر في الإعلان الذي نشرته صحيفة ذي غلوب أند ميل، صورة الخطّ الساحلي تحت أشعّة الشمس، وبرج مكاتب مطلّ على الشاطئ، ويدعو القرّاء إلى تقييم مدى السعادة التي يشعرون بها للعمل من المنزل.

وتستهدف الحملة الياقات البيضاء، حسب ما قال جيري بايرن، وزير الهجرة والنموّ السكاني والمهارات في حكومة المقاطعة، الياقات البيضاء الذين يعملون في تورونتو وفانكوفر.

ويستبعد الوزير بايرن أن يعود الموظّفون إلى مكاتبهم لاستئناف العمل حضوريّا في وقت قريب.

والواضح كما يقول، أنّ التغيير حاصل في بيئة العمل، والعمل عن بعد سوف يصبح تغييرا دائما (نافذة جديدة).

لدينا ميزة تنافسيّة ونريد التأكّد من أنّنا نوجّه هذه الرسالة لاجتذاب القوّة العاملة عن بعد قال جيري بايرن وزير الهجرة والنموّ السكاني والمهارات في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.

سيّاح على متن باخرة ينظرون إلى جبل جليد في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الصورة: Getty Images / Chris Babcock

ويستهدف الإعلان الكنديّين والمقيمين الدائمين، الذين ملّوا المعدّلات المرتفعة لانتشار عدوى كوفيد-19 والإغلاق وعدم توفّر المساكن الميسورة التكلفة في أنحاء أخرى من البلاد.

ويدعوهم الإعلان إلى التفكير في وضعهم المالي وفي ما إذا كان هناك مجال للتغيير نحو الأفضل.

ويتحدّث طوني فانغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميموريال، عن عوامل الجذب التي تتميّز بها نيوفاوندلاند، و عن الأسباب التي تضعها في الطليعة من حيث اجتذاب الكنديّين من باقي أنحاء البلاد إليها.

ويشير في حديث إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة، إلى مجموعة من العوامل، من بينها أمن المجتمع وأجواء الودّ التي تسوده، وتوفّر المساكن الميسورة التكلفة.

ومن الممكن حسب قوله، شراء ثلاثة منازل في المقاطعة بسعر منزل واحد في مدينة تورونتو، في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكنديّة من حيث عدد السكّان وحجم الاقتصاد.

ويستفيد الواصلون إلى المقاطعة من مساحات أكبر والمزيد من الدخل المتاح ، ويمكنهم التمتّع بمناظر ساحليّة خلّابة، ومن خلال الإتيان بوظائفهم معهم، لن تؤدّي عروض الوظائف الضئيلة إلى إبعاد المهاجرين عن المقاطعة كما قال فانغ، وأضاف أنّها خطوة ذكيّة من جانب الحكومة .

ونظرا لأنّ حملة مماثلة تجري في نوفا سكوشا المجاورة، يتعيّن أن تعمد نيوفاوندلاند ولابرادور إلى تجاوز مشكلة البنى التحتيّة الأقلّ تطوّرا، وبعدها عن البرّ الرئيسي، كون الجزيرة واقعة في أقصى الشرق الكندي.

ويتحدّث أستاذ الاقتصاد في جامعة ميموريال، في مدينة سانت جونز، عاصمة المقاطعة، عن خطّة طموحة للهجرة وضعتها حكومة المقاطعة من أجل مضاعفة عدد السكّان الذين يستقرّون ويتجذّرون فيها ثلاث مرّات.

ويؤكّد على ضرورة تعزيز الشعور بالانتماء وتسهيل الوصول إلى طبيب العائلة، وتوسيع نطاق الأنشطة الثقافيّة قبل وصول القادمين الجدد، لئلّا تفشل الحملة الدعائيّة التي تقوم بها حكومة المقاطعة.

(سي بي سي/ مالون مولين/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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