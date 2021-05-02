خسائر مؤسسة البريد 779 مليون دولار في 2020 بالرغم من ارتفاع عائدات الطرود

وتعزو المؤسسة العامة الفدرالية هذه الخسارة إلى تراجع الطلب على الخدمات البريدية وإلى تكاليف جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وتقدّر المؤسسة التكاليف المتصلة بالجائحة بـ292 مليون دولار في تقريرها المالي السنوي.

يعود جزء كبير من هذا المبلغ إلى الإجازات الخاصة الموضوعة لدعم الموظفين المُعرَّضين لمخاطر عالية ولأولئك الذين اضطُرّوا لتوفير الرعاية للأطفال والمسنين، وأيضاً إلى الزيادة في ساعات العمل الإضافية ، قالت المؤسسة في بيان أصدرته مساء أمس.

وفي معرض شرحها لخسائرها تقول مؤسسة البريد أيضاً إنّ العديد من المُرسِلين توجهوا إلى حلول رقمية بسبب الجائحة. وهكذا سجّلت المؤسسة تراجعاً قدره 230 مليون دولار في عائدات قطاع المعاملات المتصل بالرسائل والفواتير والكشوفات الحسابية.

وفي ما يتعلق بالتسويق المباشر، تشير مؤسسة البريد إلى أنّ عدداً من زبائنها أخّروا أو ألغوا عدة حملات إعلانية. وتراجعت عائدات هذا القطاع 257 مليون دولار، أي بنسبة 24,3%.

وكما كان متوقّعاً، شهد قطاع الطرود عامَ 2020 نمواً غير مسبوق يعود الفضل فيه بنسبة كبيرة إلى التسوق على الإنترنت، فارتفعت عائدات هذا القطاع 699 مليون دولار عن مستواها في عام 2019.

وتقول مؤسسة البريد إنّ أكثر أيام عام 2020 ازدحاماً لتسليم الطرود كان الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر)، أي قبل ليلة عيد الميلاد بثلاثة أيام، إذ تمّ التعامل فيه بـ2,4 مليون طرد.

وتضيف المؤسسة أنها قامت خلال 181 يوماً متتالياً من العام الماضي بتسليم مليون طرد على الأقل يومياً بسبب تزايد إقبال الكنديين على التسوّق على الإنترنت.

سيارات وشاحنات تابعة لمؤسسة البريد الكندية مركونة في موقف تابع للمنشأة الرئيسية للمؤسسة في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا. الصورة: La Presse canadienne / Jeff Mcintosh

وحقّقت خدمة ’’بورولايتر‘‘ (Purolator) للبريد السريع، وهي من الشركات التابعة لمؤسسة البريد الكندية، ربحاًَ قدره 176 مليون دولار، بارتفاع نسبته 15,4% عن ربحها لعام 2019.

لكنّ أرباح ’’بورولايتر‘‘ لم تكن كافية لتعويض خسارة مجموعة الشركات التابعة لمؤسسة البريد والتي بلغت العام الماضي 626 مليون دولار قبل الضرائب.

وتضمّ هذه المجموعة كلّاً من ’’اس سي آي‘‘ (SCI) و’’إينوفابوست‘‘ (Innovaposte - Innovapost) إضافةً إلى ’’بورولايتر‘‘، وبلغت خسارتها قبل الضرائب 23 مليون دولار عام 2019.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)