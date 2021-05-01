تباطؤ في نموّ الاقتصاد الكندي في الربع الأول من 2021

وهذه التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2021 هي أدنى من نسبة النمو البالغة 9,6% وفق معدّل سنوي في الربع الأخير من عام 2020.

وتقول وكالة الإحصاء في تقريرها الصادراليوم إنّ إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 0,4% في شباط (فبراير)، بعد نموه بنسبة 0,7% في كانون الثاني (يناير)، وإنّ نسبة نموه في آذار (مارس) تُقدَّر بـ0,9%

وهذا النموّ الشهري العاشر على التوالي المسجَّل في شباط (فبراير) استمرّ في تعويض أكبر تراجع على الإطلاق في الحركة الاقتصادية الكندية سُجِّل في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) 2020 في عزّ الموجة الأولى من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وشهد شباط (فبراير) الفائت فارقاً بين أداء قطاع إنتاج السلع وقطاع إنتاج الخدمات الذي كان قد تلقى ضربة قوية بسبب الجائحة.

فقد سجّلت الصناعات المنتجة للخدمات نمواً بنسبة 0,6% في الشهر المذكور فيما تراجعت خلاله الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0,2%، في أول تراجع شهري لها منذ نيسان (أبريل) 2020.

وبشكل إجمالي، سُجِّل نموٌ في 14 من قطاعات الحركة الاقتصادية الـ20 التي ترصد أداءَها وكالةُ الإحصاء لإعداد بياناتها.

وبالرغم من النموّ المسجَّل في شباط (فبراير) الفائت، ظلّ النشاط الاقتصادي العام أدنى بـ2% من مستواه في شباط (فبراير) 2020، آخر شهر كامل عاشته كندا قبل أن تضربها الجائحة.

وإذا أُخذ النموّ المقدَّر في آذار (مارس) بالحسبان، يصبح النشاط الاقتصادي العام أدنى بنحو 1% من مستوى ما قبل الجائحة، حسب تقديرات وكالة الإحصاء.

وستقوم هذه الوكالة الفدرالية بوضع اللمسات الأخيرة على أرقام آذار (مارس) والربع الأول من العام الحالي في حزيران (يونيو) المقبل.

يُذكر أنّ إجمالي الناتج المحلي في كندا تراجع بنسبة 11,3% في الربع الثاني من عام 2020 بعد تراجعه بنسبة 1,9% في الربع الأول منه، مسجِّلاً أكبر نسبة تراجع فصلي له منذ عام 1961 عندما بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة.

مصنع لإنتاج خشب البناء في كندا. الصورة: Radio-Canada

وتفيد بيانات وكالة الإحصاء الصادرة اليوم أنّ مبيعات التجزئة ارتفعت 4,5% في شباط (فبراير) في ظلّ تخفيف القيود المفروضة للحدّ من انتشار الجائحة وبعد شهريْن من التراجع.

وسُجَّلت الارتفاعات الأقوى في متاجر الألبسة وإكسسواراتها (بنسبة 23,5%) ومتاجر لوازم الرياضة والترفيه والكتب وأدوات الموسيقى (28,8%) ومتاجر المفروشات والأثاث المنزلي (11,7%).

وسجّل قطاع البناء نمواً بنسبة 2% بعد شهريْن من الارتفاع أيضاً، كما ارتفعت مبيعات مواد البناء ولوازم الحدائق.

وسجّل قطاع المناجم والنفط والغاز تراجعاً للمرّة الأولى خلال ستة أشهر.

أمّا خدمات الإقامة والطعام فسجلت ارتفاعاً بنسبة 3,5%، إذ استفادت المطاعم والحانات من تخفيف القيود الصحية في شباط (فبراير). وهذا أول ارتفاع شهري لهذا القطاع بعد خمسة أشهر من التراجع.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / ترجمة وإعداد فادي الهاروني)