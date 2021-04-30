الدستور الكندي يضمن حقوق أمّة من السكّان الأصليّين في الولايات المتّحدة

وقضت محكمة كندا العليا بتوسيع حقوق سكّان كندا الأصليّين (نافذة جديدة)لِتمشل أبناء الأمم الأوائل المولودين في الولايات المتّحدة.

ويقيم عدد من أبناء أمّة بيسكوتوموكاتي من السكّان الأصليّين على طرفَي الحدود التي تفصل بين مقاطعة نيوبرنسويك الكنديّة ووِلاية ماين الأميركيّة .

أبناء الأمّة متأثّرون بكلّ ما يدور حول القرار. وآمل أن يساهم قرار المحكمة في تعزيز ما كنّا نقوله دوما، بأنّنا شعب واحد قال هيو أكاجي زعيم أمّة بيسكوتوموكاتي .

وتقع الأراضي التقليديّة لِأبناءهذه الأمّة على ضفّتي نهر سانت كروا الذي يفصل بين نيوبرنزويك و ماين.

تفصل بيننا حدود ونهر، ولكنّنا قلنا دوما إنّنا شعب واحد أكّد زعيم الأمّة.

و أقرّت المحكمة أنّ من حقّ الأميركيّ ريشار ديزوتيل، المنتمي إلى أمّة سينيكست من السكّان الأصليّين، أن يمارس الصيد في بريتيش كولومبيا، لأنّ الأراضي التقليديّة التي تخصّ أمّته كانت تشمل أجزاء من المقاطعة قبل ترسيم الحدود بين كندا والولايات المتّحدة.

وبدأت القصّة عام 2010 عندما كان ديزوتيل يمارس الصيد وقتّل حيوان وابيتي في بريتيش كولومبيا.

هيو أكاجي زعيم أمّة بيسكوتوموكاتي من السكّان الأصليّين الصورة: Radio-Canada / CBC / gracieuseté de Cynthia Howland

بإمكان أشخاص لا يحملون الجنسيّة الكنديّة ولا يقيمون في كندا، أن يمارسوا حقوقهم التقليديّة التي يحميها القانون الدستوري، في حال كانوا خلفاء معاصرين لِلسكّان الأصليّين الذين كانوا على تواصل مع الأوروبيّين كما ورد في قرار المحكمة.

ويؤكّد الدستور الكندي في إحدى فقراته، على "الحقوق القائمة، حقوق السلف، والحقوق المنبثقة عن المعاهدات.

ولن تكون لِقرار المحكمة تداعيات على ممارسة الصيد بالنسبة

لأبناء أمّة بيسكوتوموكاتي كما قال زعيمها هيو أكاجي.

فقد وقّعوا عام 2018 على اتّفاق مع حكومة نيوبرنزويك، يسمح لأبناء الأمّة الأميركيّين بممارسة الصيد في كندا وأخذ الطرائد معهم إلى الولايات المتّحدة.

بالمقابل، من شأن قرار المحكمة كما قال أكاجي، أن يساعد في حلّ بعض القضايا التي يجري التفاوض بشأنها مع الحكومة الكنديّة، للمطالبة بالأراضي التقليديّة وبِالاعتراف بهم كأمّة.

ويقول بول وليامز، محامي الأمّة، إنّ قرار محكمة كندا العليا قد يصبّ لِصالحها في المفاوضات التي تجريها مع أوتاوا، في حال تمّ الاعتراف بهم كشعب واحد يقيم على طرَفَي الحدود الكنديّة الأميركيّة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: