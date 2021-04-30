خطّة جديدة لإدارة ملاجئ المشرّدين في مدينة إدمنتون

ويتوقّع المجلس البلدي تطبيق الخطّة بالتعاون مع أجهزة الشرطة والأمن والوكالات المجتمعيّة المختلفة.

وخطّة هذه السنة ديناميّة كما قال روب سميث، مدير الخدمات لِلمواطنين في المجلس البلدي، و المسؤول عن استراتيجيّة إدارة المخيّمات.

وأضاف أنّ المجلس البلدي تلقّى العام الماضي نحوا من 4 آلاف شكوى تتعلّق بمخيّمات المشرّدين.

لا بدّ من أخذ العبرة ممّا حث العام الماضي قال سميث، مشيرا إلى أنّ المجلس البلدي كان بطيئا في التعامل مع مشكلة مخيّمات المشرّدين (نافذة جديدة).

وأوضح أنّ الشكاوى تعلّقت بالإجمال بأكبر اثنين من المخيّمات، وتأخّر ردّ البلديّة لِمواجهتها.

واستغرق تفكيك المخيّمات وتنظيف الموقع الذي أقيمت فيه بضعة أسابيع، ريثما تمّ انتقال المشرّدين إلى ملاجئ كما قال روب سميث.

ويختلف الأمر بالنسبة للخطّة الجديدة التي تتمّ على مراحل، ويشارك فيها عناصر الأمن والشرطة وعناصر من وكالات السكن والوكالات الاجتماعيّة، ، يعملون معا على إخلاء مخيّمات المشرّدين المصنّفة عالية المخاطر في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.

وتتضمّن قائمة المخيّمات العالية المخاطر تلك التي تكون قريبة من المدارس والملاعب والمباني التي تنطوي على مخاطر مرتفعة من اندلاع حريق، كما قال روب سميث، مدير الخدمات للمواطنين في المجلس البلدي في إدمنتون.

ومن المحتمل أن تشكّل هذه المخيّمات حسب قوله تهديدا لِسلامة الأفراد والمجتمعات المحيطة بها، نظرا لِحوادث الإجرام والعنف التي قد تقع فيها.

ويتمّ التركيز على السكن للتعامل مع هذا النوع من المخيّمات، ويسعى العاملون في مجال التوعية لِمساعدة المشرّدين المقيمين فيها على البحث عن مكان بديل يقيمون فيه.

ويتمّ تقاسم المعلومات المتعلّقة بالملاجئ والخدمات وخيارات نقل المشرّدين، قبل أن تبادر الشرطة إلى إخلاء المخيّمات.

بالمقابل، يقدّم العاملون الاجتماعيّون المساعدة للمشرّدين في المخيّمات المتدنية المخاطر، ويساعدون المشرّدين في البحث عن مكان يسكنون فيه قبل إخلائها.

وأيّا تكن طريقة التعامل مع المشكلة، يُعرب عضو المجلس البلدي سكوت ماكين عن أمله في أن تتعاطف البلديّة مع المشرّدين .

ومن المهمّ حسب قوله، التعامل باحترام مع المشرّدين، وتلبية احتياجاتهم بما يُرضي عالم الأعمال والسكّان الذين أصابهم الخوف في بعض الأحيان كما قال سكوت ماكين عضو بلديّة إدمنتون ، عاصمة مقاطعة ألبرتا.

ووفّرت البلديّة منذ العام الماضي، بالتعاون مع بعض الوكالات الاجتماعيّة، مساكن وعددا من الغرف في فنادق المدينة، لإيواء المشرّدين، بانتظار استقرارهم في مسكن على المدى البعيد.

واستفاد من البرنامج 116 مشرّدا حسب ما أفادت به بلديّة إدمنتون.

(سي بي سي/ ناتاشا ريبي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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