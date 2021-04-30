ارتفاع مبيعات التجزئة 4,8% في فبراير مدعومة بمبيعات السيارات والوقود

لكنّ خبراء الاقتصاد حذّروا من أنّ الموجة الثالثة من جائحة كوفيد - 19 ستُضعف المبيعات في الأشهر اللاحقة.

وقالت وكالة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء إنّ القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة ارتفعت 4,8% لتبلغ 55,1 مليار دولار في شباط (فبراير).

أمّا مبيعات التجزئة الأساسية (core retail sales)، التي تستثني مبيعات محطات الوقود ومتاجر السيارات وقطع غيارها، فارتفعت 3,8% في شباط (فبراير) مسجّلة ارتفاعها الأول في ثلاثة أشهر.

وقالت وكالة الإحصاء إن تقديراتها الأولية لمبيعات آذار (مارس) تشير إلى ارتفاع بنسبة 2,3%، لكنها لفتت إلى أنّ هذا الرقم سيخضع للتعديل لاحقاً.

من جهتها أشارت الخبيرة الاقتصادية لدى بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك) (TD Bank) كسينيا بوشمينيفا إلى أنّ المبيعات ارتفعت في شباط (فبراير) وقد تكون ارتفعت أيضاً في آذار (مارس) في ظلّ تخفيف القيود المفروضة للحدّ من انتشار الجائحة. والمصرف المذكور من أكبر المصارف الكندية.

لكنّ التقدّم يبقى مرهوناً بنسبة كبيرة بمسار الفيروس الذي انعطف نحو الأسوأ منذ ذاك الحين، إذ تسببت موجة ثالثة، شرسة، من الجائحة بارتفاع في حالات الإصابة والاستشفاء ، كتبت بوشمينيفا في تقرير.

وبالفعل، فرضت حكومات المقاطعات سلسلة جديدة من القيود في الأسابيع الأخيرة في محاولة للحدّ من الارتفاع في حالات الإصابة بوباء ’’كوفيد - 19‘‘ بالرغم من ارتفاع معدلات التطعيم ضدّ الوباء.

تشير بيانات الإنفاق والتنقل الأخيرة إلى أنّه من المرجَّح أن تتراجع مبيعات التجزئة مرّة أُخرى في نيسان (أبريل) في ظلّ قيود متجددة وأوامر بلزوم المنزل ، أضافت بوشمينيفا.

سيارات جديدة للبيع مركونة في موقف تابع لوكالة سيارات. الصورة: Radio-Canada

وجاء في بيانات وكالة الإحصاء أنّ مبيعات التجزئة من السيارات وقطعها ارتفعت 5,0% في شباط (فبراير)، مدعومةً بارتفاع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 5,6% ومبيعات قطع السيارات ولوازمها بنسبة 9,2%.

وساهم في دعم ارتفاعِ مبيعات التجزئة الأساسية ارتفاعٌ بنسبة 6,1% في مبيعات متاجر البضائع العامة.

وارتفعت مبيعات الألبسة ولوازمها والإكسسوارات بنسبة 23,7% مسجلةً أول ارتفاع لها منذ أيلول (سبتمبر) 2020، إذ ارتفعت مبيعات متاجر الألبسة 20,8% ومتاجرِ الأحذية 43,1% ومتاجرِ المجوهرات والحقائب والسلع الجلدية 25,4%.

وارتفعت مبيعات لوازم الرياضة والترفيه والكتب وأدوات الموسيقى 23,5%، فيما ارتفعت مبيعات متاجر المفروشات والأثاث المنزلي 18,0%.

ومن حيث الحجم ارتفعت مبيعات التجزئة في شباط (فبراير) بنسبة 4,3%.