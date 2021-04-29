مجلس العموم يصوّت لصالح قانون خاص لإنهاء إضراب عمّال تفريغ السفن في مرفأ مونتريال

وتمّت المصادقة على مشروع القانون ’’سي - 29‘‘ بأغلبية 255 صوتاً مقابل 61 صوتاً بعد أن دعم نوّاب حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، مشروع القانون المقدَّم من حكومة الأقلية الليبرالية.

وصوّت ثلاثة نواب ليبراليين ضدّ مشروع القانون، أسوةً بنواب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجّه، والحزب الأخضر.

ويهدف القانون الخاص لإعادة فتح مرفأ مونتريال بسرعة بعد أن توقفت فيه حركة تدفق ملايين الأطنان من البضائع بسبب إضراب عمّال الشحن والتفريغ الـ1150 منذ صباح يوم الاثنين.

ولكي يصبح مشروع القانون نافذاً يجب أن يصادق عليه مجلس الشيوخ الذي سيناقشه يوم غد الجمعة.

وسبق لنقابة عمّال تفريغ السفن في مرفأ مونتريال أن قالت إنها تنوي الطعن في دستورية القانون الذي تريد حكومة جوستان ترودو إصداره.

وزيرة العمل الفدرالية فيلومينا تاسي. الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وقالت وزيرة العمل الفدرالية فيلومينا تاسي خلال المناقشة البرلمانية لمشروع القانون ’’سي - 29‘‘ إنّ استمرار الإضراب يلحق خسائر بالاقتصاد الكندي تتراوح بين 40 و100 مليون دولار أسبوعياً ويهدّد بشكل مباشر 19.000 وظيفة ويؤثّر على آلاف الوظائف الأُخرى في البلاد.

وقالت تاسي أمس في مجلس العموم إنّ الوضع كارثي وإنّه يتوجّب على الحكومة التحرّك من أجل صحة الكنديين وسلامتهم ومن أجل الاقتصاد الوطني.

وبالإضافة إلى فرضه استئناف الحركة في مرفأ مونتريال، يفرض القانون الخاص الوساطة على جمعية أرباب الوظائف البحرية (AEM - MEA) وعلى نقابة عمّال تفريغ السفن في المرفأ.

ويمنح مشروع القانون ’’سي - 29‘‘ الوسيطَ الحكم سلطة فرض التحكيم كوسيلة لتسوية المسائل التي لا تكون الوساطة قد أتاحت إيجاد حلّ لها .

وكانت المحادثات بين الطرفيْن تتعثّر بشكل رئيسي حول دوام العمل والتوفيق بين التزامات العمل ومتطلبات الأُسرة.

وتقول نقابة موظفي القطاع العام في كندا (SCFP - CUPE) التي تمثّل عمّال التفريغ إنّ جمعية أرباب الوظائف البحرية هي التي تسببت بالنزاع الحالي بسبب فرضها تمديد ساعات العمل دون استشارة العمّال.

يُشار إلى أنّ مدة عقد العمل الجماعي بين الطرفيْن منتهية منذ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)