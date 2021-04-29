حيوان الرنّة مهدّد بالانقراض في الغرب الكندي

ودعا معدّو الدراسة إلى الإسراع في اتّخاذ إجراءات كفيلة بإنقاذ حيوان الرنّة الذي تتسارع وتيرة انقراضه (نافذة جديدة) قبل أن تتفاقم الأوضاع.

وتناولت الدراسة ثلاثة أجناس من هذه الحيوان الثدييّ، هي على التوالي حيوان الرنّة الشمالي، وحيوان الرنّة في جبال الشمال وحيوان الرنّة في جبال الجنوب.

وأشارت إلى مجموعة من العوامل المتضافرة التي تهدّد حيوان الرنّة، من قطع الأشجار وبناء الطرقات إلى التغيّر المناخي، مرورا بِحرائق الغابات.

ما تفيد به الدراسة، هو أنّ حيوان الرنّة يقترب من الانقراض مع الوقت قال جيسي زيمان مدير اتّحاد حماية الحياة البريّة في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وأضاف أنّ حكومة المقاطعة تعرف جيّدا منذ عام 1970، أنّ تراجع المَواطِن هو أهمّ الأسباب التي تؤدّي إلى انقراض حيوان الرنّة، ولم تتحرّك للتصدّي له.

حكومة ألبرتا وضعت برنامجا لِلمساعدة على تكاثر حيوانات الرنّة الصورة: Jasper National Park / Valerie Domaine

يتعيّن أن تعلن الحكومة عن إرادتها في إنقاذ الرنّة، وحماية مَواطِنها. ويتعيّن أن تُظهر إرادتها أمام الناس وأن تكون نواياها واضحة قال مدير اتّحاد حماية الحياة البريّة في بريتيش كولومبيا جيسي زيمان.

وأشار إلى أنّ الحكومة الفدراليّة وحكومات المقاطعات تكتفي منذ 4 عقود بالكلام، ولا تُقرن الأقوال بالأفعال، ولا تضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية حيوان الرنّة، المسمّى أيضا كاريبو في كندا.

ويقترح جيسي زيمان أن تَنشُر الحكومة تقارير سنويّة، تشرح فيها ما حقّقته على صعيد حماية مَواطِن الرنّة ، و إطلاع الكنديّين على أهدافها، وعلى ما تؤول إليه جهودها في حماية هذا الحيوان.

ويرى أنّ التوقّف عن استغلال الغابات وتأمين إدارتها المستدامة يساهم في تحسّن أوضاع هذا الحيوان.

واحتلّ صيد حيوان الرنّة مكانة مهمّة في ثقافة الأمم الأوائل في الغرب الكندي على مدى قرون.

ويقول رولاند ولسون زعيم أمّة وست موبرلي إنّ أبناء السكّان الأصليّين اعتادوا على صيد حيوانات الرنّة والبيسون و الموظ.

وكانت أوقات الصيد مختلفة من جنس إلى آخر، نظرا لاختلاف أوقات تزاوجها كما قال رولاند، وأضاف أنّها كانت تشكّل جزءا مهمّا من ثقافة السكّان الأصليّين.

ولم يعد مسموحا، بموجب قانون حماية الأنواع المهدّدة بالانقراض، صيد حيوان الرنّة، ممّا زاد الضغط على الحيوانات الأخرى حسب قول رولاند ولسون زعيم أمّة موبرلي وست.

ولاحظ أبناء الأمّة منذ ستينات القرن الماضي، تراجع عدد حيوانات الرنّة كما قال ولسون، وأكّد على أهميّة حماية مَواطِنها واستعادة تلك المفقودة منها.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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