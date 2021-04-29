’’نتفليكس‘‘ تختار تورونتو مقراً رئيسياً لها في كندا

فيما نقوم بتنمية أنشطتنا وتواجدنا في كافة أنحاء كندا، يسعدنا أن تكون تورونتو أول مكتب محلي لنا ، قال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى لدى ’’نتفليكس‘‘ في بيان.

"نتطلّع إلى فتح أبوابنا والاعتماد على العمل الممتاز الذي بدأناه مع شركائنا المبدعين لنجعل العالم يكتشف المزيد من الفنانين والقصص الكندية"، أضاف ساراندوس.

وأصدرت بلدية تورونتو بياناً بعد ظهر أمس الثلاثاء أكّدت فيه أنّ نتفليكس اختارت تورونتو مقراً رئيسياً لها، وأعرب العمدة جون توري عن سروره بالخبر في مؤتمر صحفي.

تورونتو مدينة ترحّب بالسينما. (...) والنوعية والتنوّع في أوساط المواهب لدينا لا مثيل لها. ولدينا صناعة إنتاج وما بعد الإنتاج قوية وفي نموّ مستمر. أودّ أن أشكر ’’نتفليكس‘‘ على اتخاذها الخيار الصحيح لنفسها و لمدينتنا ، قال توري.

في عام 2019 ساهم قطاع الأفلام والتلفزيون ووسائط الإعلام الرقمية بـ2,2 مليار دولار في اقتصاد تورونتو وكان يعمل فيه أكثر من 30.000 شخص ، جاء في بيان بلدية تورونتو.

وكانت ’’نتفليكس‘‘ قد أعلنت في شباط (فبراير) الفائت أنها تعتزم افتتاح مكتب في كندا بهدف التواصل مع المبدعين الكنديين ونسج العلاقات وتَلقّي أفكار مشاريع بشكل ميداني.

وكشفت في حينه الشركة أنها متردّدة بين تورونتو، في أونتاريو، وفانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا الواقعة على ساحل المحيط الهادي.

يُذكر أنّ ’’نتفليكس‘‘، الواقع مقرّها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، افتتحت مركزاً للإنتاج في تورونتو قبل عاميْن.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)