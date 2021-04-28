تحدّيات الإرهاق الوظيفي في زمن كورونا

واعتبرت 47 بالمئة من الشركات الإرهاق الوظيفيّ واحدا من أهمّ التحدّيات التي تواجهها خلال هذا العام، حسب الاستطلاع الذي أجرته مجموعة سيج للبرمجيّات (نافذة جديدة) بالتعاون مع معهد أنغوس ريد.

وترتفع نسبة تحدّي الإرهاق الوظيفيّ لدى العاملين في قطاعات الصحّة والقطاع العام والمنظّمات غير الربحيّة إلى 60 بالمئة، و تبلغ 55 بالمئة بالنسبة للعاملين عن بعد حسب الاستطلاع.

من نافلة القول إنّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ تركت تداعيات عميقة على التوفيق بين مقتضيات العمل والعائلة في الاربعة عشر شهرا الأخيرة. نانسي تشِيبون المديرة العامّة لشركة سيج للبرمجيّات

.

و الأزمة لم تنته بعد حسب تشيبون، وتأتي الدراسة في وقت تواجه أونتاريو وكيبيك وسواهما من المقاطعات الكنديّة، الموجة الثالثة من الفيروس، التي هي أكثر حدّة من الموجتَين السابقتَين

واختار العديد من أصحاب العمل الاستمرار في نهج العمل عن بعد، أو اعتماد نظام هجين يجمع بين العمل الحضوري والعمل عن بعد.

أقفلت العديدد من أبنية المكاتب أبوابها وتحوّل الموظّفون إلى العمل عن بعد في ظلّ الجائحة الصورة: The Canadian Press / Adrian Wyld

أصحاب العمل وتحدّيات العام 2021:

ويرى العديد من أصحاب العمل أنّ عددا مهمّا من التحديات تنتظرهم في ما يتعلّق بالعمّال.

47 بالمئة يضعون الإرهاق المهني في طليعة التحدّيات 43 بالمئة يشيرون إلى العودة الآمنة إلى المكاتب 23 بالمئة يتحدّثون عن نموذج عمل هجين 22 بالمئة يتخوّفون من ضعف الإنتاجيّة

وشمل الاستطلاع 775 من أرباب العمل و 1569 من العاملين الكنديّين، وبلغت نسبة هامش الخطأ فيه على التوالي 3،5 بالمئة و 2،5 بالمئة 19 مرّة من أصل 20.

وأجرت سيج و أنغوس ريد الاستطلاع بين 22 و26 آذار مارس الجاري.

وتحدّث عدد من أصحاب الأعمال إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة،عن الإرهاق الوظيفيّ.

وقال حسني زوالي الرئيس والمدير العام لِشركة تيك أدابتيكا في تورونتو، إنّ الانعزال في المنزل يؤثّر في معنويّات الموظّفين.

وأضاف زوالي، الذي يترأس فريقا من 57 موظّفا، أنّ عدد الاجتماعات التي يعقدها عبر الإنترنت مع الموظّفين تضاعف، ويُصبح الإجتماع مرهقا في غضون ثلاث ساعات، ومن الصعب الاستمرار على هذا المنوال.

ويستخدم التقنيات الافتراضيّة للتعامل مع الموظّفين، و ينصحُهم بالخروج للسير في الهواء الطلق عندما يكون الطقس

جميلا كما قال.

ويحرص على صحّة الموظّفين النفسيّة، ويتابعُهم عن كثب لِتجنّب حدوث الإرهاق الوظيفيّ لديهم.

وعمدت شركة مترولينكس للنقل في تورونتو من جهتها إلى توظيف طاقم بديل لسائقي الحافلات والقطارات العاملين لديها، وأيضا للموظّفين الإداريّين.

وتشجّع الشركة الموظّفين على أخذ إجازات لأنّهم يحتاجونها، وتقدّم لهم الموارد والدعم النفسيّ كما قالت المتحدّثة باسمها ماري إِتكينز.

ومن المحتمل أن تعلن نسبة 32 بالمئة من العاملين الكنديّين عن إرهاق وظيفيّ خلال العام الحاليّ، ولم يحدّد معهد أنغوس ريد فرقا مهمّا بين العاملين حضوريّا والعاملين عن بعد.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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