إعادة تصميم مشروع سكنيّ لِإنقاذ شجرة أرز معمّرة في مدينة فانكوفر

وأعرب هندري عن سروره للنجاح الذي لقيته مبادرته، وعلى دعم المجتمع لِشجرة الأرز التي يبلغ عمرها 200 سنة.

وكانت الشجرة الواقعة على أحد شوارع منطقة لونسديل في نورث فانكوفر مهدّدة بالزوال، بسبب مشروع سكني ضخم يقام في محيطها.

ويتضمّن المشروع الذي تطوّرته شركة داروين بروبرتيز برجَين سكنيّين، أحدهما يضمّ 30 طابقا، والثاني 26 طابقا، وأربعة مبان متوسّطة الارتفاع يضمّ كلّ واحد منها ستّة طوابق.

وأكّدت شركة داروين في بيان، عزمها على إعادة تصميم أحد المباني السكنيّة والمعدّ للإيجار والذي يضمّ ستة طوابق، من أجل الحفاظ على الشجرة وتجنّب قطعها.

وعملت الشركة بالتعاون مع أخصّائي في تقليم الأشجار، وأكّد لها أنّ شجرة الأرز بصحّة جيّدة ن و تتميّز بِنظام جذورها العريضة والقليلة العمق.

شخص تسلّق شجرة الأرز التي يبلغ عمرها مئتي سنة في فانكوفر الصورة: CBC/Ben Nelms

وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك، أمضى فريق الهندسة والهندسة المعماريّة والمستشارين أربعة أسابيع في إعادة تصميم المبنى، وإعادة صقل التصميم الأصليّ .

ورغم أنّ إعادة التصميم تؤخّر تنفيذ المشروع السكني، فقد أعرب أوليفر ويبي،المدير التنفيذي في شركة داروين بروبرتيز عن ارتياحه للحلّ الذي أنقذ شجرة الأرز.

نعرف ما تعنيه الشجرة بالنسبة للكثيرين، ونفخر لأنّنا وجدنا الحل الذي ساهم في الحفاظ عليها في المجتمع قال ويبي.

وأعرب غبريال هندري، الذي كان وراء إطلاق العريضة على شبكة الإنترنت، عن سروره للنتيجة التي أدّت إليها مبادرته.

ووجّه هندري الشكر لشركة داروين بروبرتيز التي أصغت للمجتمع وتعاونت معه من أجل حماية الشجرة كما قال.

ولا بدّ ، كما أضاف، من أخذ العبرة ممّا حصل، وتعزيز الجهود الهادفة لحماية الأشجار في نورث فانكوفر، وهي واحدة من بين عدد قليل من البديّات التي ما زالت تفتقر إلى الأطر الكفيلة بحماية الأشجار والأراضي الخاصّة.

تمثّل شجرة الأرز المعمّرة كلّ الأشجار القديمة في مدينة نورث فانكوفر قال غبريال هندري، وأكّد أنّ إنقاذها يعني أنّ بالإمكان إنقاذ المزيد من الأشجار.

(سي بي سي/ مع ميرا بينز/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)