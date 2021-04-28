شارلوت تاون وهاليفاكس في المرتبة الأولى في قائمة أفضل الأماكن للعيش في كندا

فقد حلّت هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا، وشارلوت تاون، عاصمة مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، بالتساوي في رأس قائمة ضمت 415 مدينة من مختلف أنحاء كندا.

أنا فخور جدًا بهذه المدينة، لكن بشكل خاص أنا فخور بشعبنا وهذا يشمل المقيمين لدينا وأصحاب الأعمال والمُشغّلين وكل من يساهم في عظمة المكان الذي نقيم فيه ، قال عمدة شارلوت تاون، فيليب براون.

وفي قائمة ماكلينز لعام 2019 حلّت شارلوت تاون في المرتبة الـ233 وهاليفاكس في المرتبة الـ131. لكنّ هذه المجلة الواسعة الانتشار في كندا غيّرت منهجيتها لقائمة العام الحالي آخذةً جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ وظروف العيش خلالها بالاعتبار.

فحسب المنهجية الجديدة اعتبرت ماكلينز أنّ العمل عن بُعد، بواسطة الإنترنت، الذي تكثّف خلال الجائحة سيستمرّ بعد نهايتها، وأضافت فئات جديدة إلى معاييرها المعتمَدة في ترتيب المدن، كإمكانية الحصول على خدمة إنترنت عالية الجودة على سبيل المثال.

وأظهر الترتيب أنّ أهمّ ميزات شارلوت تاون هي خدمة الإنترنت العالية الجودة المتوفرة فيها ومرافقُ الراحة والنموُّ السكاني.

لكنّ براون يقرّ بأنّ ليس كلّ شيء في شارلوت تاون على ما يُرام، فيشير إلى أنّ أزمة السكنّ المُيسَّر في المدينة تبقى شغله الشاغل.

هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي القيام بها ، يقول عمدة عاصمة جزير الأمير إدوارد قبل أن يضيف أنه سيعمل كلّ ما بوسعه لضمان حلول مدينته بمفردها في المرتبة الأولى في ترتيب العام المقبل.

صورة من الجوّ لمرفأ هاليفاكس الصورة: CBC / Steve Lawrence

والمرتبة الثانية في ترتيب ماكلينز كانت من نصيب مدينة أطلسية أيضاً هي فريديريكتون، عاصمة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك). وحلّت مونكتون، كبرى مدن المقاطعة، في المرتبة السابعة.

والمقاطعات الأطلسية هي أصغر أربع مقاطعات من حيث عدد السكان بين مقاطعات كندا العشر، وهي، من أكبرها إلى أصغرها حسب التعداد السكاني، نوفا سكوشا، ونيو برونزويك (نوفو برونزويك)، ونيوفاوندلاند ولابرادور، وجزيرة الأمير إدوارد.