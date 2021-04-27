حيوان القندس قضم الكابلات فانقطع الإنترنت في بريتيش كولومبيا

وقد انقطعت الخدمة عندما قضم حيوان القندس كابلات الإنترنت (نافذة جديدة) الذي انقطع عن 900 مشترك من أبناء القرية التي لا يتجاوز عدد سكّانها الألفي نسمة، والواقعة على سفح جبال الروكيز في بريتيش كولومبيا، في أقصى الغرب الكندي المطلّ على الهادي.

وأفادت المتحدّثة باسم شركة تيلوس لخدمات الهاتف والإنترنت في بيان، أنّه في حادث كنديّ غريب و فريد من نوعه، تبيّن للفريق التقنيّ أنّ القندس قضم الكابلات في العديد من النقاط، وتسبّب في انقطاع خدمة الإنترنت في القرية بعد ظهر السبت .

وحفر القندس حفرة تحت الأرض قرب النهر، وتمكّن من الوصول إلى الكابلات، الممدودة على عمق متر تقريبا تحت الأرض كما ورد في البيان، الذي أشار إلى أنّ الكابلات معزولة تحت قسطل تبلغ سماكته خمسة سنتيمترات، وقد تمكّن القندس من قَضمِه في أكثر من نقطة.

وأظهرت الصور التي التقطها تقنيّو شركة تيلوس أنّ حيوانات القندس تستخدم أجزاء من الكابلات والمعدّات من أجل بناء سدودها، كما قالت المتحدّثة باسم الشركة ليز سوفيه.

وأظهرت الصور شرائط تعليم الألياف التي تكون عادة تحت الأرض، وهي تطفو على مياه السدّ.

واستعانت تيلوس بفرق تصليح إضافيّة لِسحب الكابلات وتحديد مدى الضرر الذي لحق بها.

وعملت فرق التصليح في ظروف صعبة لأنّ الأرض التي تغطّي الكابلات متجمّدة.

وانتهت من تصليح الأعطال في اليوم التالي، وأنذرت أبناء قرية تامبلر ريدج بأنّ خطوط الهاتف الخليوي تبقى متقطّعة حتى اكتمال تصليح الكابلات.

حيوان القندس في كندا:

ويُعتبر حيوان القندس من أكبر القوارض في كندا (نافذة جديدة)، ويبلغ طوله 1،3 متر، ويتراوح وزنه من 16 إلى 35 كيلوغراما.

و القندس حيوان ليلي يعيش في محيط شبه مائي ويبني السدود بعناية، وهو الوحيد من بين الثدييات، إلى جانب الإنسان، الذي يبني بيئته بنفسه.

و يبني حيوان القندس السدود والأقنية والأكواخ، ويعيش على مقربة من السدود التي تحميه من الحيوانات المفترسة.

ويُعتبر القندس شعار كندا، وسبق في ذلك شعار ورقة القيقب، ويحتلّ مكانة مهمّة تفوق مكانة أيّ نوع من الحيوانات والنباتات في تاريخ استكشاف كندا.

سي بي سي/ الموسوعة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)