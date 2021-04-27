آبار النفط اليتيمة في ألبرتا فرصة سانحة لتنمية الطاقة البديلة

ومن الممكن أن تشكّل آلاف آبار النفط والغاز اليتيمة فرصة اقتصاديّة سانحة في المقاطعة، مع إمكانيّة إعادة توجيه العديد من الأهداف في استخدامات الطاقة البديلة حسب دراسة حديثة نشرتها كلّ من إنيرجي فيوتشر لابس ومجموعة التفكير حول السياسات العامّة كندا ويست فاونديشن .

ويدعو التقرير صنّاع القرار إلى اتّخاذ إجراءات تشريعيّة والحثّ على تحسين التنسيق بين المنظِّمين المعنيّين.

"هناك من يسعى من بين أصحاب أعمال إلى إعادة استخدام البنى التحتيّة للنفط والغاز لأهداف جديدة (نافذة جديدة)، ويجدون أمامهم مجموعة من العقبات التي تعترضهم قالت جولي رول من شركة إنيرجي فيوتشر لابس".

ومن بين العقبات كما قالت، التنظيم البيئي وكيفيّة إدارة هذه المواقع وتنظيمها من قبل عدد من الهيئات التنظيميّة المختلفة.

وكان لدى ألبرتا حتّى مطلع نيسان أبريل الجاري 2600 منشأة من النفط والغاز يتيمة ومهجورة لم يتمّ إصلاحها من قبل أصحابها الذين كانوا مفلسين معظم الأحيان، فضلا عن 3400 أنبوب نفط غير صالحة للاستخدام.

ترك تراجع أسعار النفط في الأسواق العالميّة تداعيات على اقتصاد مقاطعة ألبرتا التي تزخر بثروة من الرمال النفطيّة الصورة: The Canadian Press / JASON FRANSON

ويشير التقرير إلى وجود 95 ألف بئر متوقّفة عن العمل في ألبرتا.

وتطرح هذه الآبار مسؤوليّة ماليّة وبيئيّة على عاتق السلطات العامّة،ولكنّها تشكّل في الوقت عينه فرصة سانحة على الصعيد الاقتصادي.

وقدّمت الحكومة الكنديّة العام الماضي مليار دولار لِمقاطعة ألبرتا لِمساعدتها على تنظيف هذه المواقع.

وتُعتبر العديد من هذه المواقع مرشّحا جيّدا لإعادة الاستخدام في استخدامات أخرى للطاقة، من بينها الطاقة الحراريّة الجوفيّة و الطاقة الشمسيّة الجزئيّة و الهيدروجين و استعادة الليثيوم ومعادن أخرى، واحتجاز الكربون وتخزينه.

تساهم الاستخدامات الجديدة لهذه البنى التحتيّة القديمة في خلق الوظائف،وتساعد في تنويع الاقتصاد، وتوفّر فرصا جديدة على الصعيد الاقتصادي أمام مُلّاك الأراضي، وتخفّف العبء عن كاهل دافعي الضرائب في ما يتعلّق بمسؤوليّتها كما ورد في التقرير.

وعلى سبيل المثال، من الممكن الاستفادة من موقع قديم في مشروع للطاقة الشمسيّة، لأنّه يتضمّن طريقا للوصول إليه وخطوط طاقة قريبة منه وسوى ذلك من التسهيلات.

ومن الممكن احتواء المشكلة قبل أن تتفاقم، والقيام بأشياء أخرى، حسب ما قالت مارلا أورنشتاين من كندا ويست فاونديشن ، وأضافت أنّ التغييرات التشريعيّة التي تقترحها الدراسة تشكّل فرصة سانحة يوازي حجمها تقريبا حجم عدد المنشآت النفطيّة المتوقّفة عن العمل في المقاطعة.

وشارك في التقرير عدد من أصحاب الأعمال وملّاك الأراضي وشركات الطاقة ومكاتب المحاماة.

وقالت وزيرة الطاقة في حكومة ألبرتا صونيا سافيج إنّ الوزارة تقوم بمراجعة التقرير والتوصيات التي رفعها، وأضافت أنّ الحكومة تواصل العمل على مجموعة من الأولويّات التي وردت فيه .

(سي بي سي/ طوني سيسكوس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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