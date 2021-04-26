الكمامة و كيفيّة التقليل من الإزعاج الذي ينجم عن ارتدائها لِفترة طويلة

ولكنّ ارتداء الكمامة، على حسناته، لا يخلو من بعض الإزعاج (نافذة جديدة)، خصوصا بالنسبة لمن هو مضطرّ أن يرتديها لِفترة طويلة من الوقت.

تقول لورا بار، أخصائيّة العلاج بالتدليك، إنّها مضطرّة لِارتداء الكمامة أكثر من 10 ساعات في اليوم، لأنّها على اتّصال مباشر مع الزبائن.

وبعد مضيّ سنة على الجائحة، تقول لورا بار إنّها بدأت تشعر بِآلام حادّة في الأذن وصداع ، ولم تُظهر الفحوصات التي أجرتها التهابا في الأذن كما كانت تعتقد، بل أنّ ثمّة سببا آخر للأوجاع التي تعانيها.

وتنقل لورا بار عن طبيب الأسنان الذي يعالجها، أنّه لاحظ ارتفاعا في عدد مشاكل الفكّ المرتبطة بالكمامة.

وأصبحت الكمامة أكثر أدوات الوقاية انتشارا خلال الجائحة، وأصبحت بالنسبة للبعض أفضل وسيلة للوقاية من العدوى، ومصدر آلام مزمنة بالنسبة للبعض الآخر.

ويساهم ارتداء الكمامة لفترة طويلة في زيادة الضغط على الفكّ لِدرجة تؤدّي أحيانا إلى الإصابة بالصداع، ويبحث العاملون الذين يرتدونها لفترات طويلة عن وسيلة للتخفيف من هذا الضغط دون التخلّص من ارتدائها.

سيّدة تضع كمامة تسير بين أشجار الكرز المزهرة في فانكوفر في 25-04-2021 الصورة: The Canadian Press / DARRYL DYCK

وتقول لورا بار إنّّها أصبحت تشعر بالتشنّج أكثر من المعتاد في فكَّيها، وراحت تبحث عن السبب وما إذا كان على علاقة بالكمامة كما قالت.

وعمدت لورا بار، من أجل تخفيف الضغط، إلى ربط الكمامة وراء رأسها بدل ربطها وراء أذنَيها كما كانت تفعل في السابق، ونقلت عن بعض الزبائن الذين تعالجهم بالتدليك أنّهم أيضا يشعرون بآلام في الفكّ.

وفي السياق نفسه يقول هايدن لورو الذي يعمل في مقهى في وسط إدمنتون التجاري، إنّه يرتدي الكمامة طوال فترة عمله، واضطرّ لتغيير النوع الذي يرتديه واستبداله بآخر أقلّ إزعاجا.

ويشعر بالصداع لأنّه يربط الكمامة وراء أذنيه طوال الوقت كما قال، وأضاف أنّ الألم يختلف من شخص إلى آخر، ونوعيّة الكمامة التي يرتديها الشخص بالغة الأهميّة .

و بالإضافة إلى الصداع وآلام الفكّ التي يؤدّي إليها ارتداء الكمامة، يشير الخبراء إلى مشاكل أخرى، من بينها ضيق التنفّس وأمراض اللثة، وجفاف الفم، خصوصا عندما نتنفّس من الفم أكثر من الأنف.

وتتحدّث أخصائيّة صحّة الفم أَنيتكا هيليكر عن مشاكل تظهر عندما نتنفّس باستمرار من خلال أفواهنا، من بينها جفاف الفم ونقص اللعاب الذي يقي الأسنان في العادة من التسوّس و يحمي من التهاب اللثة.

وتنصح أخصائيّة صحّة الفم أنيتكا هيليكر الأشخاص الذين يعانون نقصا في اللعاب بشراء أقراص من الصيدليّة تحفّز ظهور اللعاب في الفم، كما تنصح بالإكثار من شُرب المياه لتجنّب الجفاف.

وتنصح كلّ من يشعر بآلام في الفكّ والأذن بسبب الكمامة بمراجعة الطبيب، وارتداء كمامة لا تساهم في الضغط على الأُذنَين.

سي بي سي/ مِن داريوال/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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