ساسكاتشيوان: تراجع مبيعات السيارات الجديدة العاملة على الوقود لسنة رابعة على التوالي

فلسنةٍ رابعة على التوالي شهد عام 2020 تراجعاً في عدد السيارات الجديدة المسجَّلة من هذا النوع.

وهذا التراجع تجاوز 5.000 سيارة مقارنةً بالعام السابق، 2019، كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية.

وبيع في ساسكاتشيوان 52.617 سيارة جديدة تعمل على الوقود الأحفوري عام 2017. وسجّل هذا العدد تراجعاً سنوياً حتى بلغ 40.219 سيارة عام 2020، أي أنّ نسبة التراجع بلغت 23,56% خلال الفترة المذكورة.

كما سُجِّل تراجع في مبيعات السيارات الجديدة المزوّدة بمحركات تعمل بأنواع أُخرى من الوقود الأحفوري.

لكنّ الوضع كان معاكساً تماماً بالنسبة للسيارات العاملة فقط على الكهرباء أو بمحركات هجينة تستخدم الطاقة الكهربائية ووقوداً أحفورياً.

فبعد أن بيعت 13 سيارة جديدة فقط تعمل بواسطة بطاريات كهربائية عام 2017، ارتفع العدد إلى 125 سيارة عام 2020، أي أنه تضاعف تقريباً عشر مرّات.

وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة المزوّدة بمحرّكات هجينة من 118 سيارة عام 2017 إلى 603 سيارة عام 2020، متضاعفةً أكثر من خمس مرّات.

وسط ساسكاتون، كبرى مدن ساسكاتشيوان، الواقعة على ضفاف نهر ساسكاتشيوان الجنوبي الصورة: Radio-Canada / Trevor A Bothorel

وابتداءً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سيتعيّن على مالكي السيارات الكهربائية دفع رسم سنوي بقيمة 150 دولاراً لسلطات ساسكاتشيوان بهدف المساهمة في صيانة شبكة الطرق في المقاطعة.

وأعلنت حكومة ساسكاتشيوان عن هذا الرسم السنوي في ميزانيتها العامة الأخيرة.

وقالت حكومة سكوت مو في ريجاينا إنّها تفرض هذا الرسم الجديد من باب الإنصاف، فمالكو السيارات الكهربائية يساهمون في استهلاك الطرقات، أسوةً بمالكي السيارات التي تعمل على الوقود، لكن بما أنهم لا يشترون وقوداً لسياراتهم فهم لا يدفعون ضريبة الوقود المخصصة لصيانة الطرقات.

وساسكاتشيوان هي سادسة كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان، يقطنها نحو 1,18 مليون نسمة حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من عام 2021.