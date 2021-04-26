مهرجانات الموسيقى الكنديّة وتحدّي الاستمرار في ظلّ الجائحة

وغنيّ عن القول إنّ مواسم المهرجانات لم تسلم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ ، وتمّ إلغاء البعض منها، وجرى البعض الآخر افتراضيّا، والبعض في نسخات هجينة جمعت بين الأنشطة الحضوريّة والافتراضيّة.

ولكن ماذا عن مهرجانات الصيف المقبل، وماذا يمكن أن نتوقّع مع استمرار حملة التطعيم في البلاد؟

يفيد تقرير أعدّه سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة، أنّ بعض المهرجانات سوف تجري كالعادة، والبعض الآخر تمّ إلغاؤه بسبب الجائحة.

في مقاطعة أونتاريو:

تمّ تأجيل بلو فيست ، أهمّ مهرجانات موسيقى البلوز في أوتاوا، حتّى شهر تمّوز يوليو من العام المقبل 2022.

وسوف يتيح التأجيل أمام المهرجان فرصة استضافة فريق الروك الأميركي الشهير من لوس أنجلوس ريج أغينست ذا مشين ، بين أنشطته الرئيسيّة، كما قال مدير مهرجان بلو فيست مارك موناهان.

وتمّ تأجيل مهرجان بوتس أند هارتس لموسيقى الكانتري، الذي تستضيفه مدينة أورو-ميدونت حتّى آب أغسطس من العام المقبل.

وأمام الهواة الذين اشتروا بطاقاتهم لِكلّ من المهرجانين، خيار استعادة المال أو الاحتفاظ بالبطاقة للعام المقبل.

مهرجان أوشاغا للموسيقى والفنون في مونتريال أعلن تأجيل فعاليّاته حتّى صيف العام المقبل الصورة: CBC

في مقاطعة كيبيك:

يجري مهرجان كيبيك الصيفي أضخم مهرجانات الموسيقى في مدينة كيبيك، عاصمة مقاطعة كيبيك، في موعده المقرّر من الثامن حتّى الثامن عشر من تمّوز يوليو المقبل.

وسوف يلتزم المهرجان،بالإرشادات الصحيّة التي تضمن سلامة الجميع، حسب قول المنظّمين الذين أكّدوا أنّه من غير الوارد إلغاؤه

وتمّ تأجيل مهرجان أوشياغا للموسيقى والفنون حتّى الصيف المقبل، وبإمكان الهواة الاحتفاظ بالبطاقات التي اشتروها حتّى الموعد الجديد.

في بريتيش كولومبيا:

تمّ تأجيل ثلاثة من كبريات مهرجانات الموسيقى في المقاطعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأفيد عن تأجيل مهرجان شامبهالا للموسيقى، و مهرجان فانكوفر لِموسيقى الفولك، ومهرجان أف في دي إي دي لِموسيقى الراي والهيب هوب. الذي تستضيفه مدينةسورّي.

مشاركون في مهرجان موسيقى الشاطئ في كافنديش في مقاطعة جزيرة برنس إدوارد الصورة: CBC/Stephanie vanKampen

في مقاطعة ألبرتا:

أعلن المنظّمون تأجيل مهرجان موسيقى الفولك في مدينة إدمنتون، عاصمة المقاطعة الواقعة في الغرب الكندي، وأعربوا عن تفاؤلهم بإجرائه صيف العام المقبل.

وفي كالغاري، يتطلّع منظّمو مهرجان موسيقى الفولك إلى كيفيّة تقديم الموسيقى الحيّة وسط إجراءات صحيّة آمنة، في الموعد المقرّر للمهرجان الذي يستمرّ من 22 حتّى 25 تمّوز يوليو المقبل.

وفي مقاطعتَي سَسكتشوان و مانيتوبا، أُعلن تباعا عن تأجيل مهرجان موسيقى الكانتري في مدينة كريفن، ومهرجان موسيقى الفولك في العاصمة وينيبيغ حتّى الصيف المقبل.

في المقاطعات الأطلسيّة:

وما ينطبق على مقاطعات الغرب والوسط ينطبق أيضا على المقاطعات الأطلسيّة الواقعة في الشرق الكنديّ.

فقد أعلنت مدينة كافنديش، في مقاطعة جزيرة برنس إدوارد، عن تأجيل مهرجان الموسيقى بيتش ميوزيك ، ويسعى المنظّمون لاستبداله بأنشطة أخرى على الشاطئ، حسب ما ورد في بيان صادر عنهم.

وفي نوفا سكوشا، يعمل المنظِّمون على خطّة لِإجراء المهرجان الصيفي سامر فيست في الموعد المقرّر في 9 تمّوز يوليو المقبل، ومن المتوقّع أن يكشفوا عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وفي مدينة هاليفاكس، من المتوقّع أن يجري مهرجان الجاز في الموعد المحدّد، من 14 إلى 18 تمّوز يوليو المقبل،حسب ما يمكن مطالعته على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ولم يؤكّد المنظّمون الذين تحدّثت إليهم سي بي سي، إجراء المهرجان في موعده المقرّر.

(سي بي سي/ترجمة وإعداد مي أبو صعب)

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