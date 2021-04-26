أزمة هدر الطعام في بريتيش كولومبيا وسبُل الحدّ منها

وتساهم السياسات الحاليّة لمنع هدر الأطعمة في زيادة العبء الذي يقع على كاهل المزارعين في هذه المقاطعة الواقعة في الغرب الكندي، حسب ما قالت تمارا سوما، مديرة البحث في مختبر الأنظمة الغذائيّة التابع لِجامعة سايمون فريزر.

لدى المزارعين الكثير من المعرفة، ولديهم أيضا دافع الرغبة لإيصال الطعام للمستهلكين قالت تمارا سوما، وأضافت أنّه ينبغي توفير الدعم والبنى التحتيّة والأدوات الكفيلة بإيصال الطعام للمستهلكين، والحفاظ في الوقت عينه على معيشتهم كَمزارعين.

وتفيد دراسة نشرتها مجلّة ريسورسز، كونسرفيشن أند رِسايكلينغ ، أنّ 14 بالمئة من الهدر يحدث في العالم قبل وصول الأطعمة من المَزارع إلى محالّ السوبر ماركت.

وفي كندا، يتمّ إهدار 35،5 مليون طنّ من الطعام سنويّا، ما يمثّل خسائر تقارب قيمتها 50 مليار دولار.

ظاهرة هدر الطعام موجودة في العديد من الدول والدراسات تؤكّد على إمكانيّة الحدّ منها الصورة: The Canadian Press / Ryan Remiorz

وأجرت تمارا سوما ومجموعة من الباحثين في سايمون فريزر، مقابلات مع 40 مزارعا ومنتجا زراعيّا في بريتيش كولومبيا،للتحقيق في أسباب الهدر.

وحدّدت الباحثة مجموعة من العوامل، من بينها غياب الطلب على الفاكهة والخضار غير الكاملة التي لا تخلو من الشوائب، والنظام الغذائي العالمي الذي يؤدّي إلى أسعار متدنية وغير مستقرّة للمنتجات، وغياب الحوافز التي تشجّع على وهب الأطعمة لئلّا تذهب إلى النفايات.

يطالب المزارعون باستقرار أكثر، وأجور أعلى تتيح لهم تغطية نفقاتهم، والتخطيط على نحو فعّال كي لا يكون عليهم أن يُفرطوا في الزراعة لِتجنّب المخاطر، بما فيها مخاطر تقلّبات الطقس وعدم استقرار الأسعار وسواها كما قالت تمارا سوما مديرة البحث في مختبر الأنظمة الغذائيّة التابع لِجامعة سايمون فريزر.

وحدّدت الدراسة بعض الحلول الممكنة لمشكلة الهدر في مزارع بريتيش كولومبيا، من بينها الاستثمار في البنى التحتيّة من أجل إنشاء أسواق بديلة وتجهيزها، ومن بينها على سبيل المثال، برنامج من المزرعة إلى المدرسة .

كريستين ماكينيس صاحبة مزرعة غرون هير فارمز واحدة من بين المزارعين الذين تحدّث إليهم الباحثون لدى إعداد الدراسة.

وكانت المزرعة تأمل، يوم اشترت المزرعة عام 2015، في أن تجد سوقا لمنتجاتها الكاسدة، وتبيّن لها أنّ الأمور كانت أصعب ممّا توقّعته.

وتشير إلى أنّ منح المواد الغذائيّة ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، لأنّ الجمعيّات الخيريّة تفتقر إلى البنى التحتيّة لأخذها من المزرعة.

وعبء العمل في المزرعة صعب بما يكفي كما تقول المزارعة كريستين ماكينيس، وليس لديها الوقت ولا المال لإنفاقه في البحث عن أسواق بديلة للمنتجات الكاسدة.

ولم تطلب ماكينيس، على غرار المزارعين الذين قابلتهم الباحثة تمارا سوما، إيصالا ضريبيّا عن الأطعمة التي أعطتها مجانا، كي تحصل من خلاله على إعفاء ضريبي.

ونظام الإنتاج الحالي في كندا وبريتيش كولومبيا غير مستدام ، وهو مرشّح للانهيار في حال لم يحصل على الدعم كما قالت المزارعة كريستين ماكينيس.

(سي بي سي/ ماريز زيدلر/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)

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