سانت جونز تستضيف ألعاب كندا الصيفية عام 2025

وتجمع هذه الألعابُ المتعددةُ الرياضات كلّ عاميْن، بالتناوب بين الصيف والشتاء، أكثر من 2000 رياضي من ذوي الإعاقات كما من غير المعوقين.

ويتبارى هؤلاء في أكثر من 40 رياضة مختلفة (نافذة جديدة)، ما يجعل من هذه الدورة أكبر حدث رياضي في كندا.

وتضمّ النسخة الصيفية من هذه الألعاب رياضات كألعاب القوى وكرة السلة وكرة القدم وعدّة أنواع من السباحة.

وصدر الإعلان عن استضافة سانت جونز ألعاب كندا الصيفية بعد أربع سنوات ونيّف يوم الخميس من المجمّع الرياضي لنيوفاوندلاند ولابرادور (Newfoundland and Labrador Sports Centre) وبمشاركة مجلس ألعاب كندا، وهو منظمة غير ربحية.

والمجمّع الرياضي المذكور تابع لحكومة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق الكندي.

المجلس البلدي لسانت جونز فخور بشكل لا يوصَف بتنظيم ألعاب كندا الصيفية عام 2025. لقد استضفنا بنجاح ألعاب عام 1977 (الصيفية)، وهذا دليل على التفاني والفخر المدني والتضامن من قِبل سُكّاننا ومتطوعينا ، قال عمدة سانت جونز، داني برين.

بفضل هذا الحدث، سيتمكّن آلاف الرياضيين والمدرِّبين والمسؤولين الرسميين والضيوف والمشاهدين من التمتّع بثقافة مدينتنا وضيافتها اللتيْن لا مثيل لهما ، أضاف برين.

منظر عام لسانت جونز، عاصمة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى شرق كندا (تقدمة تريفور بلاكلر / راديو كندا) الصورة: Gracieuseté de Trevor Blackler

وستمتدّ ألعاب 2025 الصيفية من 2 إلى 24 آب (أغسطس)، ويتوقعّ منظموها أن تجذب نحو 20.000 مشاهد إضافة إلى الألفيْ رياضي مشارك.

ويقدّر برين العوائدَ الاقتصادية للألعاب على مدينته بنحو 100 مليون دولار.

وستغطّي مستويات الحكم الثلاث، الحكومةُ الفدرالية وحكومةُ نيوفاوندلاند ولابرادور وبلديةُ سانت جونز، التكاليف اللازمة لتنظيم هذه الألعاب.

ويقول العمدة برين إنّ الميزانية التشغيلية لهذا الحدث تبلغ 31,8 مليون دولار. وتعهّدت الحكومة الفدرالية بتأمين 16,25 مليون دولار وبلديةُ سانت جونز أكثر من 5 ملايين دولار.

إنه لأمر رائع أن نرى ألعاب كندا تعود إلى سانت جونز عام 2025 ، قالت من جهتها لين بلوان، رئيسة لجنة تقييم ترشيحات المدن الراغبة باستضافة ألعاب كندا في العام المذكور.

إنه صيفٌ يَعدُ بأن يكون ساحراً ومليئاً بالمسابقات الرياضية وبروح الجماعة والفخر الكندي ، أضافت بلوان.

وانطلقت دورة ألعاب كندا عام 1967، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لقيام الاتحادية الكندية. وكانت الانطلاقة في نسخة شتوية استضافتها مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

واستضافت كلُّ واحدة من مقاطعات كندا العشر نسخةً واحدة على الأقل من هذه الألعاب حتى الآن.

والألعاب التي استضافتها سانت جونز عام 1977 كانت سادس دورةٍ لألعاب كندا وثالثَ دورةِ ألعاب صيفية، وتلك التي ستستضيفها المدينة عام 2025 ستكون النسخة الثلاثين من الألعاب والنسخة الخامسة عشرة من الألعاب الصيفية.

واستضافت مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور أيضاً دورة ألعابٍ شتوية، عام 1999 في مدينة كورنر بروك، وكانت النسخة السابعة عشرة من ألعاب كندا والنسخةَ التاسعة من الألعاب الصيفية.

أمّا دورة ألعاب كندا المقبلة فهي صيفية وتستضيفها منطقة نياغارا، حيث الشلالات الشهيرة، في جنوب شرق مقاطعة أونتاريو.