اللقاح ضدّ "كوفيد - 19" لجميع النساء الحوامل في أونتاريو

حدّدت سلطات الصحة العامة في أونتاريو النساء الحوامل كمجموعة ذات أولوية بالنسبة لتلقي اللقاح المضاد لوباء كوفيد - 19 .

وبالتالي يمكن للنساء الحوامل في كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان أخذ موعد ابتداءً من اليوم لتلقي اللقاح، بغضّ النظر عن أعمارهنّ ودونما حاجة لشهادة حمل من الطبيب.

يُذكر أنّ عدداً من النساء الحوامل نُقلن إلى العناية الفائقة في المستشفيات مؤخراً بعد إصابتهنّ بفيروس كورونا المستجدّ أو بأحد متحوراته.

ويأتي صدور هذا القرار فيما تعاني أونتاريو كثيراً، وأكثر من معظم باقي المقاطعات الكندية، من جائحة كوفيد - 19 ، إذ تجاوز عدد الإصابات الجديدة في المقاطعة اليوم عتبة 4.500 حالة، للمرة الأولى في أسبوع.

فقد أفادت سلطات الصحة العامة في أونتاريو عن تسجيل 4.505 إصابة بهذا الوباء و34 حالة وفاة به في الساعات الـ24 الأخيرة. وفي المقابل سُجِّلت 4.698 حالة شفاء وتراجع عدد الحالات النشطة 227 حالة ليبلغ 41.735 حالة.

وكانت جمعية أطباء التوليد والأطباء النسائيين في كندا قد طلبت الأسبوع الماضي من سلطات المقاطعات اعتبار النساء الحوامل مؤهلات لتناول اللقاح بشكل فوري، وبغضّ النظر عن أعمارهنّ، واصفةً الوضع الحالي بالـ مخيف .

تبدو النساء الحوامل المصابات بـ’’كوفيد - 19‘‘ أكثر عرضة أيضاً للإصابة بمضاعفاتٍ في الجهاز التنفسي تتطلب رعاية صحية مركزة ممّا هي النساء غير الحوامل. وتوفير دعم بواسطة أجهزة التنفس الصناعي يكون أكثر صعوبة خلال فترة الحمل، كما أنّ المخاطر على صحة الأم والطفل تكون أكبر ، أكّدت الجمعية.

والنساء الحوامل المصابات بـ’’كوفيد - 19‘‘ هنّ أيضاً أكثر عرضة للولادة المبكرة والولادة القيصرية، ومواليدهنّ الجدد هم أكثر عرضة لأن يتمّ إدخالهم إلى الوحدات المخصصة لحديثي الولادة ، أضافت الجمعية.

الدكتور اسحق بوغوش، طبيب متخصّص في مكافحة الأمراض المعدية (Frédéric Lacelle / Radio-Canada) الصورة: Radio-Canada / Frédéric Lacelle

إنه القرار الصائب ، قال الدكتور اسحق بوغوش عن قرار سلطات أونتاريو توفير اللقاح لكلّ النساء الحوامل. والدكتور بوغوش طبيب متخصص في مكافحة الأمراض المعدية وعضو في مجموعة خبراء التطعيم التي تعمل مع سلطات الصحة العامة في المقاطعة.

وأضاف بوغوش أنّ لقاحيْ فايزر/ بيونتيك و موديرنا ، اللذيْن يُعطيان في عيادات التطعيم الجماعي في أونتاريو، لم يتسببا حتى الآن، استناداً إلى البيانات الأولية، بمشاكل للنساء الحوامل.

وأعرب الدكتور صموئيل فايانكور، وهو طبيب طوارئ في مستشفى سانت مايكل في تورونتو، عن ارتياحه هو أيضاً للقرار المذكور.

وأشار فايانكور إلى أنّ الحالات الخطيرة لدى النساء الحوامل المصابات بـ’’كوفيد - 19‘‘ ليست شائعة جداً حالياً لكنها أكثر عدداً مما كانت عليه في الموجتيْن الأولى والثانية من الجائحة.

وأسوةً بالدكتور بوغوش، قال الدكتور فايانكور إنّ لقاحيْ فايزر / بيونتيك و موديرنا آمنان، وحثّ النساء الحوامل على تلقي اللقاح. الجهاز المناعي لا يعمل بالقدر نفسه من الجودة خلال الحمل ، أضاف فايانكور في مقابلة مع راديو كندا.

يُذكر، في سياق متصل، أنّ سلطات مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن توفير اللقاح المضاد لوباء كوفيد - 19 لكافة النساء الحوامل، بغضّ النظر عن أعمارهنّ وأوضاعهنّ الصحية.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)