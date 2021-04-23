كوفيد-19 تُعرقل عمليّات وهب الأعضاء في كيبيك

وتمّ استئناف عمليّات زرع الأعضاء في قسم طبّ الأطفال بعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كوفيد-19 في كيبيك العام الماضي.

ويقول د. ميشال لاليِيه جرّاح الأطفال وأخصائيّ زراعة الأعضاء في مستشفى سانت جوستين للأطفال، وفي مركز الاستشفاء الجامعي في مونتريال، إنّ عمليّات زرع الأعضاء استؤنِفت، وتمّ إعطاء الأولويّة للأطفال (نافذة جديدة).

في حال كان أحد الأطفال بحاجة لِعضو، وفي حال كان العضو متوفّرا لدينا، بإمكاننا إجراء عمليّة الزرع قال د. لاليِيه.

وأضاف أنّ مستشفى سانت جوستين للأطفال في مونتريال يُجري سنويّا نحوا من 10 عمليّات زرع أعضاء.

والعدد شبه مستقرّ منذ أن باشر المستشفى عمليّات زرع الأعضاء عام 1974 كما قال، ولكنّ العلاج والأدوية وطريقة التشخيص وإجراء العمليّات لِأطفال أصغر سنّا تغيّرت، والتغيير الأهمّ هو في استخدام واهبي أعضاء من بين الأحياء.

ومن الممكن وهب الأعضاء كما هو معروف، عند الوفاة وخلال الحياة، ووهب الأعضاء بالغ الأهميّة في الحالتين بالنسبة للمريض الذي ينتظر الحصول على عضو يُنقذ حياته.

وتقول د. ماري جوزيه كليرمون، طبيبة الكلى في مستشفى سانت جوستين، إنّ الأبوين والإخوة والأخوات واصدقاء العائلة غالبا ما يهبون كلية وهم أحياء.

وتضيف الطبيبة المخضرمة التي تعمل منذ 4 عقود في مجال زراعة الأعضاء، إنّ نصف عمليّات زرع الكلى تجري بفضل واهبين أحياء.

أدّت الجائحة إلى تأخير عمليّات وهب الأعضاء وزرعها في كيبيك الصورة: iStock

وتعطي د. كليرمون مثال طفلة نجت من الإصابة بالتهاب الكبد عندما كانت تبلغ أحد عشر شهرا من العمر، بفضل والدتها التي منحتها كبدها.

والطفلة تعافت وهي اليوم في الرابعة من العمر، وتحتاج للمراجعة الطبيّة من وقت إلى آخر، وتقول والدتها إنّها وهبتها الحياة مرّتين.

وأدّت الجائحة إلى تأخير عمليّتين جراحيّتين بالنسبة لعائلة غوتييه: الأولى، عمليّة استئصال كلية الأب، والثانية عمليّة زرعها لابنه البكر في مستشفى سانت جوستين.

وتستعدّ عائلة غوتييه لعمليّة زرع أخرى، يخضع لها هذه المرّة الابن الثاني الذي يعاني هو أيضا من مرض في الكلى.

ولم يبلغ بعد مرحلة غسيل الكلى، لكنّ المرض يتفاقم، وهو على قائمة الانتظار ترانسبلانت كيبيك للحصول على كلية (نافذة جديدة).

وأدّت الجائحة إلى تباطؤ بنسبة 20 بالمئة في عمليّات وهب الأعضاء وزرعها في كيبيك ، كما تفيد ترانسبلانت كيبيك على موقعها الإلكتروني.

وتمّ تعليق عمليّات وهب الأعضاء عدّة أشهر، لأنّها تحتاج للتنسيق، وكانت الأولويّة للأطفال الذين يحتاجون لعمليّة طارئة.

وتمّت إحالة ستّة أشخاص متوفّين إلى مستشفى سانت جوستين العام الماضي، كانوا راغبين في وهب أعضائهم كما قالت د. ماري جوزيه كليرمون.

و أمكن أخذ عدد من الأعضاء من شخص واحد فحسب منهم كما قالت، وتعزو السبب إلى مجموعة من العوامل.

وهناك أسباب طبيّة أحيانا، وأسباب تتعلّق بِرفض العائلة إجراء العمليّة، والمسألة بالغة الحساسية ومثيرة للمشاعر كما تقول د. كليرمون.

وجرت كلّ عمليّات زرع الأعضاء للأطفال بنجاح في مستشفى سانت جوستين، وأنقذت حياة الذين خضعوا لها كما قالت د. ماري جوزيه كليرمون.

وأجرى المستشفى منذ أربعين عاما، 360 عمليّة زرع كلى، و300 عمليّة زرع كبد، ونحوا من مئة عمليّة زرع قلب.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)

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