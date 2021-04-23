السكَن مفتاح استقرار المهاجر الجديد في مقاطعة جزيرة برنس إدوارد

وتُوفّر العديد من الهيئات والمؤسّسات التي تُعنى بشؤون المهاجرين الدعم لهم ، وتساعدهم في بحثهم عن مسكن و مدرسة للأولاد، والبحث عن عمل، ومعادلة الشهادات التي يحملونها معهم، وسواها من الأمور التي يحتاجونها للاستقرار في البلاد.

أهلا وسهلا إِفانجلين مشروع أطلقته تعاونيّة الاندماج الفرنكفوني في منطقة إِنفانجلين في وسط مقاطعة جزيرة برنس إدوارد خريف العام 2020.

ويهدف المشروع لِمساعدة المهاجرين الناطقين بالفرنسيّة الواصلين حديثا (نافذة جديدة) على التواصل مع مجتمعهم الجديد، و إطلاعِهم على الخيارات المتوفّرة لدى البحث عن مسكن، وعلى وفرص عمل المتاحة ، وتذليل العقبات المختلفة التي تعترضهم .

ربّما قد يكون السكن بالنسبة لنا الأولويّة التي ننظر فيها قالت كارين غالانت، المنسّقة المساعدة في المشروع ، وأشارت إلى أنّ السكن إما غير موجود، وإمّا نادر للغاية عندما يكون متوفّرا.

علم مقاطعة جزيرة برنس إدوارد الواقعة في الشرق الكندي الصورة: The Canadian Press / Adrian Wyld

ومنطقة إِفانجلين الأكاديّة في جزيرة برنس إدوارد واحدة من بين 14 منطقة تضمّ أغلبيّة فرنكفونيّة، تمّ اختيارها في مختلف أنحاء كندا، من أجل المشاركة في المشروع النموذجي الذي تموّله وزارة الهجرة الكنديّة.

ويستمرّ المشروع ثلاث سنوات، ويهدف لتحديد العقبات وتوفير الحلول في كلّ ما يتعلّق باستقرار المهاجرين في المجتمعات الفرنكفونيّة في كندا.

وبعد سنة ونصف على انطلاق المشروع، أصبحت الأمور أكثر وضوحا بالنسبة لتعاونيّة الاندماج الفرنكفوني (نافذة جديدة) في جزيرة برنس إدوارد.

ويجري العمل على المشروع بالتنسيق مع رؤساء البلديّات و مجموعات محليّة ومجموعات تعمل في مجال التنمية الريفيّة والهجرة.

تحديد العقبات والبحث عن حلول:

وتشير المنسّقة المساعدة في المشروع النموذجي كيتي غالانت إلى مجموعة من العقبات التي تعترض الواصل حديثا، في طليعتها تعزيز التواصل من أجل تسهيل استئجار مسكن بسعر معقول، و شِراء سيّارة، و البحث عن عمل.

تواصَلنا مع أصحاب العمل وجمعنا بيانات منهم لمعرفة الممارسات المتعلّقة بالاندماج وإن كانت جيّدة، وإن كانت هناك بعض الأمور التي ينبغي تحسينها في المستقبل قالت كيتي غالانت.

ومن بين المبادرات الأخرى التي أطلقها المشروع، شبكة حسن الجوار التي تهدف لتنظيم التعامل مع كلّ الراغبين شخصيّا من أبناء المنطقة في الترحيب بالمهاجرين، وتشجيع المزيد على المشاركة في هذه الجهود.

وترأس مبادرة شبكة حسن الجوار باتريسيا ريشار مسؤولة التنمية المجتمعيّة في اللجنة المدرسيّة المجتمعيّة إِفانجلين.

وتعرب عن ثقتها بأنّ أغلبيّة أبناء المجتمع يرغبون في الانضمام إلى هذه المبادرة.

ويرغب الجميع كما تقول ريشار في رؤية المزيد من الواصلين إلى هنا، وفي تعزيز التبادل الثقافي، وزيادة الأعداد، وأن نكون قادرين على تقديم المزيد من الخدمات باللغة الفرنسيّة .

وسوف يبدأ الترويج والإعلان لاجتذاب المتطوّعين إلى الشبكة في وقت قريب كما قالت باتريسيا ريشار، وأعربت عن أملها في اجتذاب المزيد من الهجرة الفرنكفونيّة إلى المنطقة.

وباشرت جزيرة برنس إدوارد العمل على مشروع أهلا وسهلا إِفانجلين عام 2019، ومن المتوقّع أن تحصل على مساعدة ماليّة بقيمة 360 ألف دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل تنفيذه.

ويواجه فريق العمل تحدّيات بسبب جائحة كوفيد-19، وألغى العديد من اللقاءات الحضوريّة التي كانت مقرّرة.

وتأمل المساعدة المنسّقة كيتي غالانت أن تستفيد مناطق فرنكفونيّة أخرى في جزيرة برنس إدوارد وفي سواها من المقاطعات الكنديّة، من الممارسات والأدوات التي تمّ جمعها في منطقة إِفانجلين.

(سي بي سي/جيسيكا دوريا براون/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)