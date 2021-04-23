جزيرة برنس إدوارد: لفتة كريمة من أحد المخيّمات الصيفيّة في المقاطعة

لكنّ الجائحة فرضت تداعياتها على هذا القطاع، واختارت المخيّمات صيف العام الماضي، تقديم أنشطة افتراضيّة للأولاد ، تخوّفا من انتشار عدوى كوفيد-19.

وفي جزيرة برنس إدوارد، المقاطعة الأطلسيّة الصغيرة الواقعة في الشرق الكندي، قرّرت بعض المخيّمات مساعدة الأهالي الذين تأثّرت أحوالهم الماديّة بسبب الجائحة.

ووجد مخيّم سيغي طريقة لمساعدة الأهالي، ومنحهم خيار دفع ما تيسّر من تكلفة تسجيل أولادهم لِلعطلة الصيفيّة (نافذة جديدة)، على أن يستخدم التبرّعات لِتغطية الفرق بالنسبة للذين لا يمكنهم تحمّل التكلفة الكاملة التي تبلغ 199 دولارا في الأسبوع عن كلّ طفل.

واتّخذ مخيّم سيغي قراره، كما قال عضو مجلس الإدارة سيمون ريد، لمساعدة الأهالي الذين فقدوا دخلهم بسبب الجائحة.

لا نريد رؤية أبناء جزيرة برنس إدوارد يتألّمون لأنّ أهلهم يعانون أوضاعا صعبة أو فقدوا عملَهم قال سيمون ريد، وأضاف أنّه لا يمكن أن يحول هذا الوضع الصعب دون تسجيل الأولاد في المخيّم الصيفي.

وتساهم التبرّعات التي يتلقّاها المخيّم من الكنائس والأفراد في توفير إمكانيّة التسجيل بتكلفة متدنّية، من خلال نموذج يستفيد منه الطفل طوال أسبوع خلال فصل الصيف.

المخيّمات الصيفيّة في جيرة برنس إدوارد تراعي أوضاع المهاجرين الماديّة وسط جائحة كوفيد-19 الصورة: CBC

وأوضح ريد أنّ أكثر من نصف الأطفال المسجّلين حتّى الآن ينتمون إلى الفئة التي تستفيد من عرض المخيّم الذي يسمح للأهالي بدفع مبلغ المال القادرين على تأمينه.

وتُشكّل الرسوم المصدر الرئيسي لتشغيل مخيّم سيغي الذي يقع في رايس بوينت في وسط مقاطعة جزيرة برنس إدوارد.

وتخوّفت إدارة المخيّم في البداية من أن تتضرّر الأرباح بشدّة جرّاء هذا الخيار كما قال عضو مجلس الإدارة سيمون ريد.

وتفاجأت الإدارة عندما قرّرت بعض العائلات دفع مبلغ يفوق التكلفة المقترحة، في لفتة حلوة تهدف للمساعدة كما قال ريد، مشيرا إلى أنّ نصف المسجّلين يدفعون الرسوم كاملة.

ويقدّم مخيّم سيغي في العادة أنشطة نهاريّة وأخرى ليليّة، يبيت خلالها الأطفال الليل في المخيّم طوال فترة محدّدة.

لكنّ إرشادات الوقاية الصارمة للحدّ من انتشار عدوى كوفيد-19 دفعت بِمخيّم سيغي، على غرار العديد من المخيّمات الصيفيّة في مختلف أنحاء كندا، إلى إلغاء أنشطته الليليّة هذا الصيف.

ويقدّم مخيّم سيغي برامج للأطفال من مرحلة الحضانة حتّى الصفّ السادس، وأخرى للمراهقين من المرحلة التعليميّة بين الصفّين السادس والتاسع، ويستقبل 50 طفلا ومراهقا في كلّ واحدة منها.

وتواجه المخيّمات الصيفيّة تحدّيات عديدة في ظلّ الجائحة، والإغلاق الذي فرضته الحكومات المحليّة في عدد كبير من المقاطعات.

وقد أحجم عدد من الأهالي الصيف الماضي عن تسجيل أولادهم في المخيّمات كما يفعلون عادة مع انتهاء السنة الدراسيّة وبداية العطلة، خوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجدّ.

وتثير حالات العدوى المرتفعة بالسلالات المتحوّرة من الفيروس القلق، في حين تثير حملة التطعيم مشاعر الارتياح، وتشجّع الحكومة الكنديّة في أوتاوا، والحكومات المحليّة في المقاطعات، الكنديّين على تلقّي اللقاح.

واتّخذت كلّ المخيّمات إجراءات احترازيّة والتزمت كلّها بإرشادات الوقاية التي وضعتها السلطات الصحيّة من أجل ضمان سلامة الأطفال وطواقم العاملين لديها.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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