ساسكاتون تطلق على أحد شوارعها اسماً بلغة الـ"ميتشيف"

والميتشيف إحدى اللغات التي ينطق بها الخلاسيون، أو الميتي (Métis)، في كندا وشمال الولايات المتحدة وهم شعب ينحدر من التزاوج الذي حصل بين رجال من الأوروبيين البيض، صائدي فراء فرنسيين بالدرجة الأولى، ونساء من السكان الأصليين.

واختارت بلدية ساسكاتون لشارعٍ يقع في حيّ برايتون اسمَ شاكاموهتا (Shakamohtaa) الذي يعني التواصل بلغة الميتشيف.

ويقول عمدة ساسكاتون، تشارلي كلارك، إنّ الميتشيف جزء لا يتجزأ من مدينته.

مبادرة من هذا النوع كان ينبغي التفكير بها منذ وقت طويل، لكني مسرور برؤية لغة الميتشيف تشعّ في حي برايتون ، يقول العمدة كلارك، "سيكون بوسع الأطفال المقيمين بالقرب من شارع شاكاموهتا أن يترعرعوا مع ارتباط أكثر عمقاً حتى بتراثهم الغني".

هارييت سان بيار امرأة مسنّة من شعب الميتي أمضت ردحاً كبيراُ من عمرها في ساسكاتون، وهي تعرب عن سرورها لتكريم الميتشيف في مدينتها.

لغة الميتشيف هي التي تمنحنا مجتمعاً وثقافة وشعوراً بالانتماء إلى الأمة ، تقول سان بيار، آمل برؤية المزيد من هذه المبادرات في المستقبل .

ويعمل أعضاء لجنة أسماء المواقع الجغرافية في بلدية ساسكاتون بشكل وثيق مع لجنة التنوع والإنصاف والإحتواء من أجل تعزيز التمثيل الشامل لمختلف المجموعات السكانية في المدينة.

لقاءٌ حول لغة الميتشيف في جامعة مانيتوبا أواخر عام 2019 (براد بودرو / راديو كندا) الصورة: photo soumise / Brad Boudreau

ويتحدث شعب الميتي في ساسكاتشيوان ثلاث لغات ميتشيف، أكثرها تداولاً خليط من الكري والأوجيبوي والفرنسية والإنكليزية.

والكري والأوجيبوي من لغات السكان الأصليين فيما الفرنسية والإنكليزية هما حالياً لغتا كندا الرسميتان.

وفي الإحصاء السكاني الرسمي الذي أُجري عام 2016 قال 1170 شخصاً في كندا إنهم قادرون على التحدث بالميتشيف بشكل جيد بما فيه الكفاية لإجراء محادثة .

وتنتشر لغة الميتشيف في مقاطعات البراري، ألبرتا وساسكاتشويان ومانيتوبا، وفي ولايتيْ مونتانا وداكوتا الشمالية الأميركيتيْن المحاذيتيْن للبراري الكندية.

(نقلاً عن راديو كندا / ترجمة وإعداد فادي الهاروني)