مشروع ضخم لإعادة تحريج غابات بريتيش كولومبيا

ويقوم المزارعون بغرس ملايين الشتول والأشجار في غابات الوسط التي قضت الحرائق على أجزاء كبيرة منها العام الماضي.

والتهمت حرائق الغابات التي اندلعت الصيف الماضي (نافذة جديدة) في بعض أنحاء المقاطعة مساحات حرجيّة واسعة حسب ما أفادت به مصلحة الحرائق في بريتيش كولومبيا.

وينضمّ مزارعو الأشجار من أونتاريو وكيبيك إلى الآلاف من رفاقهم من بريتيش كولومبيا، للمشاركة في عمليّة إعادة تشجير ضخمة أعدّتها المقاطعة، يتمّ خلالها زرع 300 مليون شجرة خلال فصل الصيف.

ووضعت حكومة جون هورغان قبل بداية جائحة كوفيد-19، خطّة تقضي بِإعادة التشجير، للتخفيف من الأضرار التي أدّت إليها حرائق الغابات، ومواجهة تداعيات التغيّر المناخي عن طريق استبدال الأشجار المحترقة.

في مقاطعة بريتيش كولومبياقضت حرائق الغابات عام 2020 على مساحات واسعة الصورة: BC Wildfire Service

تُعتبر زراعة الغابات من الخدمات الأساسيّة لأنّها خطوة رئيسيّة للحفاظ على الاستمراريّة في التوريد العالمي لِلمعجونات الورقيّة والورق قال جوردان تسلاك منسّق استراتيجيّات الوقاية من كوفيد-19 في قطاع زراعة الغابات في بريتيش كولومبيا.

وقد أرجأت الحكومة العام الماضي مشروعا وضعته لإعادة التحريج وكادت أن تلغيه بسبب الجائحة، والمخاوف من أن ينقل مزارعو الأشجار العدوى إلى المناطق التي يعملون فيها كما قال تسلاك.

وأضاف أنّ حكومة المقاطعة أعطت الضوء الأخضر للمضيّ قدما في مشروع إعادة التشجير، ولم يتمّ الإبلاغ عن أيّة حالة كوفيد-19.

ولا يختلف انتقال مزارعي الأشجار إلى غابات بريتيش كولومبيا خلال الجائحة عن حركة التنقّل جوّا داخل المقاطعة وخارجها للمشاركة في مشاريع صناعيّة ضخمة كما قال جوردان تاسك منسّق استراتيجيّات الوقاية من كوفيد-19 في قطاع زراعة الغابات المحلّي.

والفرق حسب قوله يكمن في أنّ قطاع زراعة الغابات نجح في الحفاظ على سلامة العاملين فيه.

ولم يتمّ التبليغ عن أيّة إصابة أو أيّ انتشار للعدوى، رغم إجراء العديد من اختبارات كورونا، مزارع الأشجار سابقا، والحاصل على شهادة ما بعد الدكتوراه في أخلاقيّات علم الأحياء.

وتشارك كارا مِركونجيك، مزارِعة الأشجار من مدينة مونتريال، في خطّة إعادة التشجير في بريتيش كولومبيا.

وأعربت عن مخاوفها من السفر عبر البرّ إلى بريتيش كولومبيا ، في رحلة تستغرق أربعة أيّام، في ظلّ القيود المفروضة على التنقّل بين المقاطعات بسبب الجائحة.

فقد تمّ الإعلان عن وقف التنقّل بين مقاطعتَي كيبيك وأونتاريو بعد تفاقم العدوى في هذه الأخيرة، وارتفاع عدد الإصابات المتسارع بالسلالات المتحوّرة من الفيروس.

كما حظرت بريتيش كولومبيا التنقّل بين المناطق الإداريّة الصحيّة في المقاطعة إلّا للأعمال الرئيسيّة.

ورغم شعورها بالاطمئنان لأنّها تحمل رسالة من صاحب العمل توضح السبب وراء انتقالها من مونتريال في مقاطعة كيبيك في وسط الشرق ،إلى بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، إلّا أنّها تشعر بشيء من القلق.

ولن تتوقّف مع رفيق دربها على الطريق إلّا لملء خزان السيارة بالوقود كما قالت، وأخذت معها من الطعام ما يكفي لاجتياز المسافة بين المقاطعتين.

واتّخذ قطاع زراعة الغابات بالتعاون مع وزارة الصحّة إجراءات احترازيّة متشدّدة في المخيّمات التي يقيم فيها مزارعو الأشجار، بما فيها التزام الحجر الصحّي في أول أسبوع من وصولِهم، وتقسيمهم إلى مجموعات، ومراقبتُهم كما قال جوردان تسلاك منسّق استراتيجيّات الوقاية من كوفيد-19 في قطاع زراعة الغابات في بريتيش كولومبيا.

(سي بي سي/بتسي ترامبنر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)