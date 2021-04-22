سيرك الشمس يعلن استئناف عروضه قريبا في لاس فيغاس

ولم يسلم سيرك الشمس من التداعيات (نافذة جديدة)، وأعلن في آذار مارس 2020 عن تسريح 4679 موظّفا يعملون لديه بصورة مؤقّتة، ما يمثّل 95 بالمئة من قوّته العاملة.

واضطرّ السيرك للتوقّف عن تقديم عروضه في مدينة لاس فيغاس الأميركيّة بسبب الجائحة، لكنّه أعلن أنّه سوف يستأنف تقديم أربعة عروض في غضون أشهر قليلة.

"الشمس تشرق من جديد" كتب سيرك الشمس في بيان صحفي (نافذة جديدة)يشير فيه إلى استئناف أربعة من عروضه.

وسوف يستمتع محبّو السيرك في لاس فيغاس من جديد اعتبارا من فصل الصيف المقبل بالعرضين المميّزَين أو و ميستير بعد أن توقّفا منتصف آذار مارس 2020 بسبب الجائحة.

ويستأنف سيرك الشمس ايضا العرضَين المتنقّلَين كوتزا و لوتزيا تباعا في بونتا كانا في جمهوريّة الدومينيكان في فصل الخريف المقبل وفي العاصمة البريطانيّة لندن في شتاء العام 2022.

وواجه سيرك الشمس تحدّيات كبيرة بسبب الجائحة، وتوقّف عن تقديم 44 عرضا في عدد من الدول حول العالم، وواجه صعوبات ماليّة جرّاء ذلك.

دانيال لامار الرئيس والمدير التنفيذي لِمؤسّسة سيرك الشمس أعلن استئناف عروض السيرك قريبا في مدينة لاس فيغاس الصورة: Radio-Canada

وجاء الإعلان عن استئناف العروض في لاس فيغاس في وقت كثّفت الولايات المتّحدة حملة التطعيم في مختلف أنحاء البلاد. ومن المتوقّع أن يسرّع سيرك الشمس وتيرة عمله في لاس فيغاس، الوجهة السياحيّة التي تجتذب سنويّا الملايين من حول العالم.

ومع اقتراب استئناف العرضَين في لاس فيغاس، من المتوقّع أن يكون 80 بالمئة من سكّانها قد تلقّوا اللقاح المضادّ للفيروس حسب ما قاله دانيال لامار الرئيس والمدير التنفيذي لِمؤسّسة سيرك الشمس في حديث إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

سوف نكون في بيئة آمنة، ويكون كلّ موظّفينا قد تلقّوا اللقاح المضادّ لمرض كوفيد-19 قال دانيال لامار الرئيس والمدير التنفيذي لِمؤسّسة سيرك الشمس، وأضاف أنّه من الآن حتى موعد استئناف العروض، سيكون حاكم ولاية نيفادا قد ألغى كلّ القيود الاحترازيّة المفروضة للوقاية من انتشار عدوى الفيروس.

وكان لامار على تواصل مستمرّ مع كافّة الفنّانين العاملين في السيرك طوال فترة توقّف العروض، وسوف يعود 98 بالمئة منهم إلى لاس فيغاس كما قال في حديثه إلى راديو كندا، موضحا أنّ السيرك ليس وظيفة بل هو بمثابة شغف بالنسبة لهم.

ويستدعي السيرك 200 موظّف في كلّ مرّة يقوم بافتتاح أحد العروض، وسوف يتمّ استدعاء 600 موظّف في غضون أسبوع، كلّ واحد من أصل خمسة منهم في المقرّ العام للسيرك في مدينة مونتريال.

وإذا كان استئناف العروض في لاس فيغاس يبدأ في وقت قريب، إلّا أن الأمر مختلف بالنسبة للعروض المتنقّلة.

ومن المتوقّع التريّث من سنة إلى سنة ونصف قبل استئنافها، نظرا للبطء الحاصل في حملة التطعيم ضدّ كوفيد-19.

ومن المتوقّع أن ترتفع خيمة سيرك الشمس العملاقة في مرفأ مدينة مونتريال في ربيع العام 2022 حسب دانيال لامار.

وأعرب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسّسة سيرك الشمس عن أمله في أن يكون السيرك قادرا على تقديم عرض جديد في المدينة.

في حال اضطررنا لتأجيل إنشاء عمل جديد، سوف نقدّم أحد العروض الموجودة قال دانيال لامار، والمؤكّد أنّنا سنكون موجودين في مونتريال كما أضاف .

ويشار إلى أنّ سيرك الشمس يقدّم عروضه في العديد من دول العالم، منذ عقود، ومنذ أن أنشأه الشاب الكيبيكي غي لاليبرتيه مع مجموعة من أصدقائه (نافذة جديدة) في ثمانينات القرن الماضي.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)