مراهق كنديّ يطوّر لعبة فيديو تساعد في مراقبة الطيور

وثمّة فرق بين هواية مراقبة الطيور لأغراض ترفيهيّة وعلم الطيور الذي يعكف علماء الطيور من خلاله على دراسة مختلف الأنواع لأسباب علميّة.

ويمارس الكثيرون هوايتهم خلال فصل الربيع، وتنامى الاهتمام بمراقبة العصافير في ظلّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ في بريتيش كولومبيا، للتعرّف إلى الطيور المحليّة، قبل أن يصبح بالإمكان التعرّف إليها افتراضيّا.

فقد نجح مراهق كندي في الخامسة عشرة من العمر في تطوير لعبة فيديو تتيح للاعبين مراقبة الطيور (نافذة جديدة) واستكشاف الأماكن التي تتواجد فيها.

أُعثُر على الطيور عنوان اللعبة التي طوّرها الفتى آدم دهالا من مدينة كوكويتلام في مقاطعة بريتيش كولومبيا الواقعة في غرب كندا المطلّ على المحيط الهادي.

وتتيح لعبة الفيديو أمام اللاعبين فرصة استكشاف أوّل موقع لِمراقبة الطيور افتراضيّا في متنزّه ساغوارو الوطني في ولاية أريزونا الأميركيّة.

وفي حين يتنقّل أفاتار اللاعب في المتنزّه لاستكشافه، تقضي مهمّته بمراقبة الطيور على طول المسافة التي يقطعها.

أشخاص تنكّرواعام 2018 بزيّ حيوانات في مؤتمر الطيور العالمي في فانكوفر الصورة: The Canadian Press / DARRYL DYCK

وعندما يعثر اللاعب على أحد الطيور، يحصل من خلال لعبة الفيديو على مكافأة هي كناية عن خريطة تفاعليّة توفّر له كافّة المعلومات حول فصيلة الطير الذي عثر عليه.

ويتعقّب اللاعبون افتراضيّا في متنزّه ساغوارو طائر الكوندور الضخم، المتميّز بقدرته على التحليق عاليّا، وعن طائر نمنمة الصبار الذي هو شعار ولاية أريزونا.

أردنا أن نكون أوفياء للطيور الحاليّين قال آدم دهالا في حديث إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة، وأضاف أنّه يرغب في نقل محاكاة تجربة مراقبة الطيور إلى اللاعبين.

وسوف يتمّ تحديث لعبة الفيديو باستمرار وإضافة المزيد من مواقع مراقبة الطيور في كندا و الولايات المتّحدة، لِيتمكّن اللاعبون من استكشاف أماكن جديدة والبحث عن أنواع جديدة من الطيور.

وأصبح آدم دهالا معروفا في أوساط مراقبة الطيور ، وفاز عام 2018 بجائزة الجمعيّة الأميركيّة لِمراقبة الطيور للناشئين، وأصبح أصغر المتحدّثين سنّا في مؤتمر الطيور العالمي.

وفي عام 2019، قام بتطوير لعبة الفيديو أُعثر على الطيور بالتعاون مع الاتحاد الوطني للحياة البريّة في الولايات المتّحدة.

ويرى آدم دهالا في لعبة الفيديو أفضل وسيلة للاتّصال بأقرانه، ويشير إلى أنّ مراقبة الطيور تساعد الشباب في التعرّف أكثر إلى مواطنها وطرق الحفاظ عليها.

ويتعذّر على آدم دهالا السفر إلى خارج كندا لممارسة نشاط مراقبة العصافير بسبب القيود على السفر التي فرضتها الحكومة الكنديّة للتصدّي لانتشار عدوى كوفيد-19.

ولكنّ المراهق يُعرب عن سروره للتنقّل في الحيّ الذي يقيم فيه ومراقبة الطيور من حواليه كما يقول.

ويتوقّع دهالا على غرار مراقبي العصافير في بريتيش كولومبيا، مشاهدة عصفور أصفر اللون، أحد العصافير المفضّلة لديه، في غضون أسبوعين.

ويتميّز العصفور الأصفر بلونه الزاهي و زقزقته المميّزة ومجموعة النغمات الحلوة التي يمكن سماعُها والاستمتاع بها كما يقول آدم دهالا.

ولعبة أعثر على الطيور متوفّرة مجانا على موقعَي آبل ستور و غوغل بلاي.

(سي بي سي/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)