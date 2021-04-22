مشروع نموذجي لِتزويد شرطة كيبيك بكاميرات الجسم

وتعمل الحكومة منذ فترة على 4 مشاريع كما قالت الوزيرة غيلبو في حديث للصحفيّين، وأضافت أنّها شكّلت لجنة استراتيجيّة تضمّ وزراء و عددا من الأشخاص المعنيّين في قطاعات السلامة العامّة والعدل و مدير الملاحقات الجنائيّة وفي مجال المعلوماتيّة.

و ينطلق البرنامج في مدينة ريموسكي في الأسبوع الأخير من نيسان أبريل، على أن تليه 4 برامج نموذجيّة في 4 مناطق أخرى في مقاطعة كيبيك.

وذكّرت الوزيرة غيلبو بِالتقرير الذي نشرته شرطة مونتريال حول المشروع النموذجي (نافذة جديدة) الذي أطلقته عام 2016 وزوّدت من خلاله عناصرها بكاميرات الجسم.

وشارك في المشروع في حينه على مدى سنة كاملة، 78 عنصرا من شرطة مونتريال وشرطة قطار الأنفاق وشرطة السير.

وخلُص التقرير إلى أنّ كاميرات الجسم لم يكن لها أيّ تأثير مباشر في سير عمليّات تدخّل الشرطة.

ولم يُظهر وضع كاميرات الجسم بما لا يقبل الشكّ أنّها تساهم في شفافية عمليّات تدخّل الشرطة كما ورد في البيان.

واستلهمت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (كاك) برئاسة فرانسوا لوغو، في مشروعها الجديد من المشروع الأوّل من أجل تصحيح الأخطاء والمشاكل التي أثارها كما قالت الوزيرة غيلبو.

شرطة تورونتو قرّرت تزويد عناصرها بكاميرات الجسم الصورة: (CBC/Gracieuseté de Jennie Dobbs)

و من السهل كما أوضحت الوزيرة، القول بعد وقوع حادثة، إنّه كان من الأفضل تزويد عناصر الشرطة بكاميرات الجسم، والأمر ليس بالسهولة التي يبدو فيها.

و ردّا على سؤال حول الحكم الذي صدر بحقّ الشرطي الأميركي السابق ديريك شوفين الذي أُدين بقتل الأميركي من أصول أفريقيّة جورج فلويد،أعربت الوزيرة غيلبو عن أملها في أن يوفّر بعض العزاء لِعائلة جورج فلويد وأقربائه.

وأضافت أنّ مشاكل التنميط العرقي والاجتماعي موجودة في كيبيك، لكنّ المناخ السائد حاليّا في الولايات المتّحدة مختلف عمّا هو عليه في مقاطعة كيبيك، دون أن أنفي وجود مشكلة لدينا، ولكنّنا نتحرّك في كيبيك قالت جنفياف غيلبو.

وعمِلت وزيرة السلامة العامّة جنفياف غيلبو منذ تولّيها منصبها كما قالت، على إعادة تفعيل لجنة تعكف منذ 13 عاما على ملفّ التنميط العرقي، دون أن يؤدّي عملها إلى نتيجة حسب قول غيلبو.

وأشارت جنفياف غيلبو، وزيرة السلامة العامّة ونائبة رئيس حكومة كيبيك، إلى أنّها عقدت عشرات اللقاءات مع ممثّلي المجتمع المدني، وأكّدت على أهميّة مواصلة الحوار مع كافّة الأطراف المعنيّة.

وفي السياق نفسه،أكّدت الشرطة الملكيّة الكنديّة الصيف الماضي أنّها تعتزم تزويد عناصرها بكاميرات الجسم (نافذة جديدة).

وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد أعرب عن رغبته في تزويد كافّة عناصر الشرطة الملكيّة الكنديّة بكاميرات الجسم أثناء قيامهم بعملهم.

ويساهم تزويد الشرطة بكاميرات الجسم حسب خبراء، في تعزيز الشفافيّة وثقة المواطنين بعملِها.

ومن المهمّ حسب مفوّضة الشرطة الملكيّة برندا لاكي، أن يشعر الكنديّون أنّ الشرطة تحميهم، كما قال المتحدّث باسم الشرطة الملكيّة الكنديّة دان برايان.

ونقل برايان عن المفوّضة برندا لاكي استعدادها لاتّخاذ كافّة الخطوات التي تعزّز الثقة بين عناصرها وأبناء المجتمعات التي تعمل على خدمتها.

كما أنّ لجنة خدمات الشرطة في مدينة تورونتو (نافذة جديدة) وافقت في آب أغسطس 2020 على شراء 2350 من كاميرات الجسم لتزويد ضبّاط الشرطة بها.

وأقرّت لجنة خدمات الشرطة في كبرى المدن الكنديّة تورونتو، 80 توصية تتعلّق بإصلاح الشرطة، عقب وفاة العديد من سكّان المدينة على يد عناصر الشرطة، معظمهم من السود و من أشخاص يعانون أزمات نفسيّة.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)