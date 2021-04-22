كيبيك تسهّل الوصول إلى اختبارات الكشف السريع عن كوفيد-19

ودعا المعهد منذ التاسع من نيسان أبريل، جميع العاملين لديه والأشخاص المقيمين تحت سقف واحد، إلى إجراء الاختبار مرّتين في الأسبوع، للوقاية من انتشار العدوى.

ولدى معهد امراض القلب عشرات الآلاف من الاختبارات السريعة كما قال د. ريشار مارشان أخصّائي الأمراض المعدية في المعهد.

وكانت وكالة الصحّة العامّة الكنديّة قد أكّدت في أيلول سبتمبر 2020، استعدادها للنظر في اقتراح لإجراء اختبارات الفيروس في المنزل. (نافذة جديدة)

ويؤكّد خبراء الصحّة و الأطبّاء أنّ بإمكان الاختبارات المتكرّرة أن تقضي على الوباء.

ولدى كيبيك حتى 19 نيسان أبريل 2021،أكثر من 4 ملايين ونصف المليون من الاختبارات غير المستعمَلَة، منها 40 بالمئة مخزّنة في مستودعات وزارة الصحّة، و60 بالمئة مخزّنة لدى مؤسّسات صحيّة وشركات.

ولم تستخدم المقاطعة سوى أكثر بقليل من 100 ألف اختبار سريع، أي ما يوازي 2 بالمئة من إجمالي الاختبارات التي تلقّتها الحكومة الكنديّة.

كثّفت المقاطعات الكنديّة عدد المراكز المخصّصة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ الصورة: The Canadian Press / Frank Gunn

وطلبت السلطات الصحيّة في كيبيك من المراكز الصحيّة عدم استخدام الاختبارات السريعة كأداة تشخيص لِلمرض، ما يفسّر هذا العدد المرتفع منها كما أوضح د. مارشان.

وتثير الاختبارات السريعة القلق بشأن دقّتها، ما يفسّر عدم استخدامها في عيادات الكشف عن الفيروس في كندا.

تلقّت بعض المستشفيات أكثر من 40 ألف اختبار سريع موضّبة في عُلَب، لكنّ شروط الاستخدام التي تتضمّنها ساهمت في إحجام الكثيرين عن استخدامها قال د. ريشار مارشان أخصائيّ الأمراض المعدية في معهد أمراض القلب في مونتريال.

ووجد المعهد من خلال البرنامج النموذجي، طريقة تساهم في تجنّب استخدام الاختبارات السريعة لِتشخيص الإصابة بمرض كوفيد-19، وتساعد في الوقت عينه على الحدّ من مخاطر العدوى.

وأظهرت النماذج الرياضيّة أنّه من الممكن الحدّ بنسبة 85 بالمئة من خطر العدوى كما قال د. مارشان.

وصوّر الأمر على أنّه أشبه بمحاولة التقاط أكبر عدد ممكن من حالات كوفيد -19 بدون أعراض في شبكة، واحتمال أن تمرّ بعض الحالات من خلالها.

ويقول د. مارشان إنّ ربع المصابين لا تظهر عليهم الأعراض، ويمكنهم بالتالي أن ينقلوا العدوى دون دراية.

وتستخدم بريطانيا الاختبارات السريعة في مناطق عالية الخطورة، ويمكن لكلّ فرد إجراء اختبارَين اثنَين أسبوعيا في المنزل.

ويتمّ توزيع الاختبارات من قبل مؤسّسات، أو إرسالها بالبريد إلى المنازل، كما أنّها متوفّرة مجانا بنسبة 90 بالمئة في الصيدليّات.

وبإمكان طواقم العمل في معهد أمراض القلب في مونتريال إجراء الاختبار السريع في المنزل، من خلال إدخال مسحة أنفيّة في فتحة الأنف أو في الفم، واستخدام كاشف.

وفي حال كان الاختبار إيجابيّا، يظهر خطّان بدل خطّ واحد على اللوحة، وفي حال أظهر أحد الأفراد نتيجة إيجابيّة، يتعيّت على كافّة أفراد عائلته إجراء اختبار في عيادة مختصّة.

وكون الاختبارات السريعة أقلّ دقّة غير مقلق بالنسبة للدكتور مارشان الذي يشير إلى أنّ حدود دقّتها هي عند عتبة الإصابة، ما يعني أنّها تساعد في الكشف عن الحالات المعدية.

أضف إلى ذلك أنّها ليست غالية الثمن، ولا يحتاج إجراؤها إلى ممرّضة أو عامل مختبر أو لاستخدام آلة ما كما قال د. مارشان.

وساعدت الاختبارات السريعة في الكشف عن إصابة موظّفة في معهد أمراض القلب وولدها، لم تظهر عليهما أعراض المرض.

ولولا الاختبار السريع، كان من الممكن أن تنقل هذه الموظّفة العدوى في محيط عملها.

وأجرى المعهد 23 ألف اختبار سريع في إطار البرنامج النموذجي، ساعدت في الكشف عن 20 حالة أيجابيّة ومن دون أعراض.

وأصيب 142 من بين 2000 موظّف يعملون في معهد أمراض القلب في مونتريال، من بينهم 7 موظّفين فقط أصيبوا في المعهد.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)