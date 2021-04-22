كيبيك على موعد مع بيكاسو هذا الصيف

أنابيل موجيه وجوليان بارون، اللذان أنجزا أيضاً معرض تخيلوا فان غوخ في العاصمة الكيبيكية وسواها من المدن العالمية، قدّما عرضهما الأول عن الرسام والنحات الإسباني الراحل بيكاسو عام 2019 في مدينة ليون الفرنسية.

وهذه المرة عمل الاثنان بالتعاون مع المهندس المعماري رودي ريكشيوتي ومؤرخة الفن أندرولا مايكل لتحقيق هذا العرض الكبير عن مؤسِّس الحركة التكعيبية في الفن.

وتختلف السينوغرافيا في العرض الجديد عن تلك التي اعتُمدت في ذاك المخصَّص لفان غوخ. فبالإضافة إلى إسقاط الأعمال على الجدران وعلى الأرض، أضيفت إلى مسار العرض أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد تُعرف بالـ أوريغامي .

إنها أشكال هندسية تذكّرنا إلى حدّ ما بأعمال بيكاسو الهندسية ، يقول عن الأوريغامي بول دوبون هيبير، مؤسِّس شركة تانديم (Tandem Expositions) للعروض الفنية، إحدى المؤسسات التي تقدّم عرض تخيلوا بيكاسو في العاصمة الكيبيكية. وستتلقى أسطح أشكال الأوريغامي إسقاطات تعطي تأثير لوحة مفككة.

وسيكون المسار هذه السنة محدَّداً أكثر بقليل من السنة الماضية، لكن سيكون للزوار الوقت اللازم للغوص في عالم بيكاسو من خلال 200 من لوحاته.

هي تجربة مختلفة جداً، معمارية أكثر بقليل، أيضاً موسيقية جداً، مع منطقة تربوية ، يقول دوبون هيبير.

وتتيح المنطقة التربوية التعرف على المعلّم الكبير في فنّ الرسم، والتعرف أيضاً على العمل الذي أثمر هذا المعرضَ.

والعام الماضي جذب معرض تخيلوا فان غوخ في كيبيك العاصمة أكثر من 25.000 زائر.

وستُطرح بطاقات تخيّلوا بيكاسو للبيع قريباً.

لقطة من معرض "تخيّلوا فان غوخ" الذي استضافه مركز المؤتمرات في مدينة كيبيك صيف العام الماضي (كلوديا جونيل / راديو كندا) الصورة: Radio-Canada / Claudia Genel

وفي الفترة نفسها ينظم المتحف الوطني للفنون الجميلة في كيبيك العاصمة (MNBAQ) معرضاً عن الرسام والنحات الإسباني أيضاً بعنوان بيكاسو. أشكال (Picasso. Figures (نافذة جديدة)).

ويضمّ المعرض 76 عملاً تتمحور حول تمثيل جسم الإنسان أنجز بيكاسو معظمها أوائل القرن العشرين.

(نقلاً عن راديو كندا بقلم تانيا بومون / ترجمة وإعداد فادي الهاروني)