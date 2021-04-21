حكومة كيبيك تخطّط لِزيادة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم المقاطعة

وأوضحت وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو في حديث إلى راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة، أنّ الحكومة قرّرت مراجعة خطّة استقبال المهاجرين (نافذة جديدة) خلال العام الجاري، أي قبل سنة على الموعد المحدّد لانتهائها عام 2022.

ويأتي هذا الموقف كما قالت الوزيرة جيرو، تجاوبا مع الاحتياجات الاقتصاديّة في كيبيك، ثاني المقاطعات الكنديّة بعد أونتاريو من حيث عدد السكّان وحجم الاقتصاد.

وكانت الحكومة تبحث في زيادة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم المقاطعة حسب ما ورد في وثيقة نشرتها وزارة الهجرة الكيبيكيّة، لتصل إلى مستويات قريبة من الأهداف التي حدّدتها الحكومة الكيبيكيّة السابقة برئاسة فيليب كويار، والتي تقضي باستقبال ما بين ما بين 49500 و 52500 مهاجر في كيبيك (نافذة جديدة).

ويشار إلى أنّ فرانسوا لوغو تعهّد لدى تسلّمه السلطة عام 2018، باستقبال 40 ألف مهاجر، أي أدنى بكثير من المستوى المتوقّع، عملا بالشعار القائل باستقبال عدد أقلّ مع الاهتمام بهم، وعمد في وقت لاحق إلى زيادة الموازنة المخصّصة لبرامج تعليم اللغة الفرنسيّة للمهاجرين.

تمنح الحكومة الكنديّة تأشيرة الإقامة الدائمة في كندا لِطالبي اللجوء الذين تمّت الموافقة على طلبهم الصورة: La Presse canadienne / Paul Chiasson

ولم توضح وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو عدد المهاجرين الذين تعتزم المقاطعة استقبالهم، لكنّها لم تنف عزمها زيادة العدد عن مستوياته الحاليّة.

وتهدف الحكومة إلى تسهيل عمليّة الهجرة و جعلها سهلة وأكثر تكاملا مع سوق العمل ، كما قالت الوزيرة جيرو.

وسبق أن أعلن وزير العمل الكيبيكي جان بوليه، الذي كان يتحدّث أمام عدد من أصحاب الأعمال في غرفة التجارة في مونتريال، عن نيّته تسريع وصول العمّال المهاجرين إلى المقاطعة (نافذة جديدة) التي تعاني نقصا في اليد العاملة.

وبحث بوليه خلال اتّصال مع وزير الهجرة الكندي ماركو منديتشينو، في القواعد المتعلّقة باستقبال العمّال الأجانب المؤقّتين، والتعديلات التي قد تدخلها الحكومة الكنديّة عليها.

وتستقبل كيبيك عام 2021 من 44500 إلى 47500 مهاجر، أي 7000 مهاجر إضافيّ عن الخطّة المقرّرة، من بينهم طالبو هجرة لم يتمّ البتّ بطلباتهم العام الماضي.

وتقوم الحكومة بتطوير خطّتها بالاستناد إلى احتياجات المقاطعة الاقتصاديّة كما قالت الوزيرة جيرو، وسوف تحتلّ الهجرة المؤقّتة موقعا مهمّا فيها.

نُجري مفاوضات مع الحكومة الفدراليّة ونحقّق تقدّما جيّدا، ونبحث في برنامج العمّال الأجانب المؤقّتين وبرامج اختيار العمّال الدائمين قالت وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو، وأكّدت على التفاهم القائم بين حكومة كيبيك والحكومة الفدراليّة على هذا الصعيد.

وتابعت جيرو قائلة إنّ الحكومة الكيبيكيّة سوف تكشف عن خطّتها نهاية العام الجاري، وتليها استشارات في وقت لاحق.

وتبحث الحكومة في أكثر من سيناريو، من أجل تقييم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ والاحتياجات الاقتصاديّة في المقاطعة.

ويشار في هذا السياق إلى أنّ الحكومة الكنديّة تمنح تأشيرات الإقامة الدائمة في كندا، وتمنح حكومة كيبيك طالب الهجرة إلى المقاطعة شهادة الاختيار الكيبيكيّة التي تضمن له الحصول على الإقامة الدائمة.

أوساط الأعمال تنتقد التأخير في بتّ طلبات الهجرة:

وتطالب أوساط الأعمال في كيبيك حكومة فرانسوا لوغو بمراجعة أرقام الهجرة على ضوء النقص في اليد العاملة وإنعاش الاقتصاد.

وساهم تأخير البتّ في طلبات الهجرة في كيبيك (نافذة جديدة) في تراكم المعاملات، ودفع بعدد من طالبي الهجرة للتفكير في الإقامة في مقاطعات أخرى، من أجل الحصول بسرعة على الإقامة الدائمة.

ويتفهّم اتّحاد الصناعيّين والمصدّرين في كيبيك موقف طالبي اللجوء حسب ما قالت المديرة التنفيذيّة في الاتّحاد فيرونيك برو.

وأضافت برو أنّ كندا تتنافس مع دول أخرى من أجل اجتذاب أصحاب المهارات،و تتنافس كيبيك لدى وصولهم إليها، مع مقاطعات كنديّة أخرى، وهذا هراء حسب قولها.

ويتعيّن حسب قول فيرونيك برو، أن تعمل حكومة كيبيك على تسهيل وصول العمّال الأجانب وتسريعه، بما يلبّي احتياجات سوق العمل في المقاطعة.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)