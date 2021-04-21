الاستثمار في قطاع السياحة الكندي في زمن كورونا

و ارتفع من جهة أخرى إقبال الكنديّين على الوجهات السياحيّة المحليّة، ممّا أعطى هذا القطاع دفعا كان بأشدّ الحاجة إليه.

وكثيرة هي الوجهات التي يمكن أن يقصدها الكنديّون هذا الصيف، و من المتوقّع أن تفتح مواقع سياحيّة جديدة أبوابها (نافذة جديدة) خلال العام الجاري.

ومن بين المواقع الجديدة المتوقّع أن تبصر النور، قرية النبيذ في وادي أوكاناغان في بريتيش كولومبيا، التي بلغت تكلفتها 25 مليون دولار، والتي تقدّم للزوّار المأكولات والموسيقى الحيّة فضلا عن 16 صنفا من النبيذ من إنتاج حرفيّين محليّين.

كما أكمل موقع كيب سموكي سكي هيل في نوفا سكوشا المرحلة الأولى من التحديث الذي يهدف لتحويل المكان إلى منتجع لكلّ المواسم، في مشروع تبلغ تكلفته 100 مليون دولار.

وفي وسط تورونتو التجاري، من المتوقّع أن يتمّ في وقت قريب افتتاح المركز السياحي ليتل كندا ، أي كندا الصغيرة، الذي يتضمّن نماذج مصغّرة عن عدد من المواقع والمدن، من بينها شلالات نياغارا ومدُن تورونتو و كيبيك و أوتاوا، ومنطقة غولدن هورس شو في جنوب أونتاريو، التي تمتدّ على ضفاف بحيرتَي إريه و أونتاريو في جنوب مقاطعة أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكّان وحجم الاقتصاد.

وقد يستغرب البعض الاستثمار في صناعة السياحة نظرا لِصعوبة اجتذاب السيّاح من الخارج، وتراجع عائدات السياحة الداخليّة في ظلّ جائحة كورونا.

يتضمّن مشروع ليتل كندا في وسط تورونتو التجاري مجسّمات مصغّرة عن مدن ومواقع سياحيّة كنديّة الصورة: Little Canada

وتراجعت عائدات صناعة السياحة بنسبة 35 بالمئة ، وفقد القطاع 500 ألف وظيفة كما قالت بيث بوتر المديرة التنفيذيّة في الجمعيّة الكنديّة لِصناعة السياحة (نافذة جديدة).

وبيث بوتر هي أيضا المتحدّثة باسم تحالف الأعمال الأكثر تضرّرا، الذي يضمّ نحوا من 6 آلاف شركة تنشط في قطاعات الفندقة والمطاعم والسياحة والفنون والثقافة.

وتقول إنّ 60 بالمئة من الأعضاء سوف يعجزون عن متابعة الأعمال ما لم تضمن الحكومة الكنديّة المزيد من برامج الدعم لهم في موازنتها الجديدة.

وكانت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو قد أعلنت في أيّار مايو 2019 عن استراتيجيّة جديدة لتنمية قطاع السياحة (نافذة جديدة)، تهدف لِزيادة عائدات هذا القطاع بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2025.

وتقول بيث بوتر إنّ عائدات هذه الشركات تراجعت، في وقت تستمرّ في دفع التكاليف الثابتة، ودفع ديونها و الإيجار و الرهن العقاري وسواها من التكاليف التي يتطلّبها تسيير الأعمال حسب بيث بوتر.

ورغم هذا السيناريو القاتم، ليس هناك من خيار كما قال أصحاب الأعمال، سوى المضيّ في المشاريع التي باشَروا بها قبل الجائحة.المشاريع لا تتحمّل الانتظار:

ويقول مارتن كيفال المدير التنفيذي في الشركة القابضة كيب سموكي، إنّه من غير الممكن التوقّف بعد كلّ الطاقات والموارد التي تمّ حشدها في مشروع تطوير مركز سموكي كيب سكي هيل في نوفا سكوشا.

ومن الضروري التحلّي بالتفاؤل رغم الأوقات الصعبة الراهنة، لتجنّب خسارة كلّ شيء في غضون خمس سنوات كما قال كيفال، وأضاف أنّ الأوضاع ستكون مختلفة، وقد لا يكون لديك الموارد ولا الرغبة الجامحة كما هي الحال الآن .

ويستبعد كيفال الذي تنافس كمتزلّج على المنحدرات في جمهوريّة تشيكيا قبل الاستقرار في كندا، أن تكون السياحة الداخليّة وحدها كافي، و يقول إنّ المستثمر الأوروبي الذي يقوم بتطوير الموقع يتطلّع إلى الأمام، و إلى أبعد من الجائحة، من أجل تحقيق الأرباح.

وفي السياق نفسه، يُعرب مات كنيون عن تفاؤله بمشروع قرية النبيذ في وادي أوكاناغان في بريتيش كولومبيا، ويقول إنّ الطلب مرتفع، حتّى لو كان مكتوما، على الأنشطة، ولا سيّما أنشطة الهواء الطلق.

ويشير إلى مشاعر القلق الشديد التي ساورته مع شركائه لدى المباشرة بتنفيذ المشروع بعد أسابيع من إعلان حكومة بريتيش كولومبيا الإغلاق في شباط فبراير من العام الماضي.

ويضيف أنّه متفائل بالمشروع، نظرا للنجاح الذي حقّقته مصانع النبيذ في المنطقة خلال الصيف الماضي.

ويرى جون فيليبسون المدير العام في مشروع ليتل كندا الضوء في نهاية النفق المظلم، ويتوقّع بدوره النجاح لهذا المشروع الذي يقام في الوسط التجاري في مدينة تورونتو، خصوصا مع تقدّم حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

(سي بي سي /ديان باكنر/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)