الأمم الأوائل تحثّ أوتاوا على زيادة التمويل المخصّص لقطاع الصحّة النفسيّة

فقد أعلنت كريستيا فريلاند، وزيرة المال ونائبة رئيس الحكومة جوستان ترودو الميزانيّة الفدراليّة في 19 نيسان أبريل الجاري.

ودعا زعماء الأمم الأوائل إلى رصد 1،3 مليار دولار من أجل تحسين موارد الصحّة النفسيّة للسكّان الأصليّين داخل المحميّات وخارجها (نافذة جديدة).

وقد تركت جائحة كوفيد-19 تداعيات كبيرة على الصحّة النفسيّة للسكّان الأصليّين حسب ما قال سدريك غراي لوهو الرئيس المشارك في مجلس الشباب في جمعيّة الأمم الأوائل والذي ينتمي إلى أمّة ميكماك من سكّان كندا الأصليّين.

و صحّة السكّان الأصليّين مرتبطة بثقافاتهم، وثقافاتهم مرتبطة بمجتمعاتهم كما قال، وأضاف أنّ مجتمعات السكّان الأصليّين تأثّرت بحدّة بالحجر الصحّي والعزل الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال وزير الخدمات للسكّان الأصليّين مارك ميلر في وقت سابق الأسبوع الماضي إنّ تمويل خدمات الصحّة النفسيّة للسكّان الأصليّين غير كاف وينبغي زيادته.

أزمة الصحّة النفسيّة في مجتمعات السكّان الأصليّين وفي مختلف أنحاء كندا هي في الواقع الجائحة الخفيّة. وأنا قلق للغاية على الشباب. وزير الخدمات للسكّان الأصليّين مارك ميلر

ولا تتوفّر لدى السكّان الأصليّين الأدوات الكفيلة بقياس تداعيات الجائحة على الصحّة النفسيّة في مجتمعاتهم، وتسعى وزارة الخدمات لِرسم صورة واضحة عن الوضع كما قال الوزير ميلر.

ويقول اتّحاد السكّان الأصليّين ذات السيادة في سَسكتشوان إنّ مجتمعات السكّان الأصليّين ومجالس القبائل تحتاج إلى 30 مليون دولار لمواجهة مشكلة الانتحار بين أبنائها.

قدّم رئيس الحكومة جوستان ترودو مساعدات ماليّة للسكّان الأصليّين لِدعم خدمات الصحّة والصحّة النفسيّة خلال الجائحة الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

ومعدّل الانتحار بين السكّان الأصليّين في هذه المقاطعة الواقعة في وسط الغرب الكندي أعلى 4 مرّات ممّا هو عليه لدى غير السكّان الأصليّين حسب وكالة الإحصاء الكنديّة.

وتفيد استراتيجيّة الوقاية من الانتحار أنّ المراهقين في سَسكتشوان شكّلوا 25 بالمئة من ضحايا الانتحار بين أبناء الأمم الأوائل عام 2018، مقابل 6 بالمئة فقط بين المراهقين الباقين من غير السكّان الأصليّين.

ويؤكّد دافيد برات، نائب زعيم اتّحاد الأمم الأوائل ذات السيادة في سَسكتشوان على ضرورة أن تضع الحكومة الكنديّة خطّة لمواجهة المحدِّدات الاجتماعيّة للصحة لدى السكّان الأصليّين، لا سيّما أنّ عددهم يتنامى مقارنة بباقي الكنديّين حسب بيانات الإحصاء السكّاني الأخير الذي جرى عام 2016 في البلاد.

ومن المهمّ حسب قول دافيد برات، أن تُقرِن الحكومة الأقوال بالأفعال، وأن تستثمر في الصحّة النفسيّة التي يوليها شخصيّا اهتماما خاصّا، خصوصا أنّ شقيقته وحفيدته راحتا ضحيّة الانتحار.

وفي عام 2019، قدّمت الحكومة الكنديّة مساعدة ماليّة بقيمة

2،5 مليون دولار للاتّحاد من أجل تطوير استراتيجيّة لِ خاصّة بِمكافحة الانتحار.

ويرى دافيد برات أنّ هذه المساعدة لا تكفي للتصدّي للمشاكل الاجتماعيّة التي تُفاقم مشكلة الانتحار.

وتفيد معلومات حصل عليها سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة من مكتب وزير الخدمات للسكّان لأصليّين أنّ الوزارة تقدّم سنويّا 425 مليون دولار لدعم الخدمات المجتمعيّة في مجال الصحّة النفسيّة للسكّان الأصليّين و الإينويت عبر أنحاء البلاد.

كما رصدت الوزارة 82،5 مليون دولار منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجدّ لِمساعدة السكّان الأصليّين على مراعاة التباعد الجسدي لدى تقديم خدمات الصحّة النفسيّة، وتقديم خدمات عن بعد، عبر الهاتف وعبر الفيديو لتجنّب انتشار العدوى.

ويفيد بيان وزارة الخدمات للسكّان الأصليّين أنّ احتياجات السكّان الأصليّين الحاليّة في مجال الصحّة النفسيّة هي نتيجة الفوارق الاجتماعيّة وظلم الاستعمار الذي امتدّ طوال قرون ، ويؤكّد البيان على ضرورة استمرار التعاون مع السكّان الأصليّين .

(سي بي سي/ أوليفيا ستيفانوفيتش/ترجمة وإعداد مي أبو صعب