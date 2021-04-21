عضوة في بلدية ريجاينا تعتذر عن تعليق اعتُبر مسيئاً لمثليي الجنس

وكانت اللجنة البلدية حول الرفاه الاجتماعي قد واصلت يوم الاثنين محادثاتها حول هذه العلاجات التي تهدف لتغيير التوجّه الجنسي لدى مثليي الجنس أو مزدوجي الميول الجنسية ليصبحوا مغايرين جنسياً.

وخلال الاجتماع تناوب على الكلام ستة مندوبين، فقدّموا حججهم الداعمة لمشروع القانون الفدرالي سي-6 أو المناهضة له. ويهدف مشروع القانون المذكور لحظر علاجات التحويل.

وفي معرض ردّها على أحد المندوبين، سألت شُو ما إذا كان، وفقاً لمشروع القانون سي-6 ، لا يزال يحقّ لرجل بالِغ انجذب إلى ولد قاصر طلبُ المساعدة.

وهنا سارع رئيس اللجنة، عضو المجلس البلدي أندرو ستيفنز، لمقاطعة زميلته مشيراً إلى أنها على وشك تشبيه التحرّش الجنسي بالأطفال بالمثلية الجنسية.

"أعترف أنّ هذا التعليق جاء إليّ بطريقة خاطئة. أقدّم اعتذاري وأؤكّد أنه لم تكن لديّ أيّة نيّة بإيذاء أيٍّ كان ، قالت شُو في مقابلة صحفية مع سي بي سي".

وعندما سُئلتْ ما إذا كانت تشبّه التحرش بالأطفال بالمثلية، أجابت قطعاً لا! .

وأكّدت شو أنها تعارض علاجات التحويل، موضحةً أنها قلقة من حظر كافة أنواع العلاج السلوكي.

عدم السماح لشخص يصارع ميله الجنسي، يصارع التفضيل الجنسي لديه ولا يريده، عدمُ السماح له بالحصول على استشارة نفسية هو أمرٌ سخيف تماماً ، قالت شو.

وأضافت العضوة البلدية أنها تخشى من أن يحظر مشروع القانون بعض النقاشات المتصلة بالجندرية والجنس.

وصوّتت اللجنة بغالبية أربعة أصوات، من بينها صوت تيرينا شو، مقابل صوت واحد لصالح القيام بدراسة جدوى حول فرض حظر محلي على علاجات التحويل.

(هايدي هاتر من سي بي سي / راديو كندا / ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

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