تربية الدواجن في الغابة لتحسين الأمن الغذائي للسكان الأصليين

ففي مزرعة صغيرة تقع على مسافة 150 كيلومتراً شمال غرب مدينة تيراس في شمال مقاطعة بريتيش كولومبيا، في أقصى الغرب الكندي، أنتج مشروع الدواجن المتجددة (Regenerative Poultry) نحو 1500 دجاجة الصيف الفائت باستخدام تقنيات طُوّرت في غواتيمالا في أميركا الوسطى ونجدها أيضاً في الولايات المتحدة.

والفكرة هي السماح للدجاج بأن تتجوّل في الغابة وتجثم على الأشجار وتبحث عن الطعام، مقلدةً سلوكيات أسلافها البرية.

تحبّ الدجاج البحث عن الطعام والخدش تحت الأشجار واستكشاف البيئة ، تقول كيسيا ناغاتا التي تشارك في إدارة المشروع.

لكنّ الدجاج ليست متروكةً لأمرها بشكل كامل، فالمُزارع نايثان كومبز يعتني برفاهيتها ويتحقق من أنها لا تفرط في الرعي.

لديها مساحة أكر ونصف (نحو 6000 متر مربّع) لتجري وتتصرف كما تحب الدجاج، لتأكل البزّاق والبقّ والكلأ والنباتات. الأمر مختلف، بالتأكيد ، يقول كومبز المنتمي لشعب جيتكسان (Gitxsan) من سكان كندا الأصليين.

ويشير كومبز إلى أنه تعلّم الزراعة والاعتناء بحيوانات المزرعة من جدّه.

ويستند المشروع إلى تقنية طوّرها ريجينالدو هاسليت ماروكين، وهو مُزارع عمل على الحدّ من الآثار البيئية المترتبة على إنتاج الأغذية في الولايات المتحدة من خلال تطويره طريقة لإنتاج الأغذية يسميها نطاق الشجرة (tree-range method) تعلّمها في غواتيمالا، البلد الذي ترعرع فيه.

وقامت ناغاتا بزيارة إحدى مزارع هاسليت ماروكين في ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة بهدف الاطلاع على كيفية عملها، وعادت إلى بريتيش كولومبيا حاملةً معها أفكاراً طبقتها في مجال تحسين الأمن الغذائي للسكان الأصليين ومجتمعات محلية أُخرى في شمال المقاطعة.

رقصة تقليدية يؤديها أشخاص من شعب جيتكسان (Gitxsan) من سكان كندا الأصليين أمام مبنى محكمة كندا العليا في أوتاوا (فريد شارتران / وكالة الصحافة الكندية). الصورة: Fred Chartrand

وتقول ناغاتا إنها تحدثت مع كبار السنّ في هذه المجتمعات الذين يساورهم القلق من انخفاض مصادر الغذاء الأُخرى، وبشكل خاص سمك السلمون وحيوانات الموظ التي شكلت تقليدياً مصدراً موثوقاً به من البروتينات لكنها الآن معرّضة لمخاطر الإفراط في صيدها.

والتجربة ناجحة لغاية الآن، فخلال الصيف الفائت قام كومبز وناغاتا بتربية 1500 دجاجة ثمّ وزّعوها بسرعة على أفراد المجتمعات المحلية.

وهذه السنة ينوي مشروع الدواجن المتجددة ليس فقط زيادة الإنتاج بل أيضاً رؤية تقنياته تنتشر في مزارع أُخرى في المنطقة وفي بريتيش كولومبيا بشكل عام.

نريد بالفعل أن نظهر للناس، لشعوبنا من السكان الأصليين، أننا قادرون على تأمين الأنظمة الغذائية الخاصة بنا ، يقول كومبز، يمكننا زراعة أغذيتنا الصحية والمستدامة محلياً في المحمية الخاصة بنا .