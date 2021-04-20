بدايات الإسكان في كندا تبلغ سقفاً جديداً في آذار (مارس)

هذا ما أظهرته بيانات المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL)، وهي مؤسسة فدرالية.

وارتفع المعدّل السنوي المعدّل موسمياً لبدايات الإسكان إلى 335.200 وحدة في آذار (مارس)، متجاوزاً بـ34,08% الـ250.000 وحدة التي توقعها المحلّلون وبالغاً سقفاً قياسياً جديداً لكافة الأشهر التي تتوفّر لها بيانات للمقارنة.

ويعود قسم كبير من هذا الارتفاع إلى بدايات المباني المتعددة المساكن في المناطق المدينية التي ارتفعت 33,8% لتبلغ 222.358 وحدة.

وارتفعت بدايات المنازل المنفصلة في المناطق المدينية 3,6% لتبلغ 78.615 وحدة.

جاء التسارع الكبير فيما الطقس كان دافئاً بشكل غير معتاد لهذا الفصل من السنة في أجزاء كثيرة من البلاد ، كتب رويس مينديس، أحد كبار خبراء الاقتصاد لدى سي آي بي سي (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية.

ورجّح منديس أن يساهم تشييد المنازل الجديدة بشكل رئيسي في نموّ إجمالي الناتج المحلي مجدداً عام 2021، حتى مع تباطؤ حركة البناء بعد الوتيرة الشديدة الارتفاع في الأشهر الأخيرة.

يُشار إلى أنّ مبيعات المنازل وأسعارها ارتفعت بشدة في كندا. ففي آذار (مارس) 2021 بيع 76.259 منزلاً من مختلف الفئات، ما يُعدّ سقفاً تاريخياً.

شقق سكنية معروضة للإيجار وأُخرى للبيع في مونتريال (إيفانوه دوميرس / راديو كندا) الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وارتفع معدّل سعر المنزل من 544.824 دولاراً في آذار (مارس) 2020 إلى 716.828 دولاراً في الشهر نفسه من عام 2021، أي بنسبة 31,57% خلال سنة، حسب الجمعية الكندية للعقارات (CREA – ACI).

ويُعزى الارتفاع الهائل في الأسعار إلى اختلال في العرض في ظلّ جائحة كوفيد - 19 ، بالرغم من أنّ عدد المنازل المعروضة حديثاً للبيع ارتفع كثيراً في آذار (مارس).

وهذا الارتفاع في المنازل المعروضة إضافةً إلى بدايات الإسكان القوية توحي معاً باحتمال الوصول إلى سوق عقارية أكثر توازناً.

الطلب الشديد على العقارات أسفر عن شهر قياسي لبدايات الإسكان في آذار (مارس) ، قالت من جهتها خبيرة الاقتصاد شيلي كوشيك من فرع الأسواق المالية في "بنك مونتريال" (BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية.

وفي حين أنّ السوق العقارية ستكون بحاجة إلى فترة طويلة من النموّ في المعروض كي يحصل تأثير ملموس في الأسعار، تُعتبر أرقام آذار (مارس) بدايةً قوية ، أضافت كوشيك.