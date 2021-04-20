قطاع النفط الكندي يستفيد من ارتفاع أسعار الخام

يُشار في هذا الصدد إلى أنّ معدّل السعر اليومي للبرميل من نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) المرجعي الأميركي بلغ 60,46 دولاراً أميركياً في الربع الثاني من السنة الحالية لغاية 16 نيسان (أبريل)، مقارنةً بـ53,13 دولاراً في الربع الأول من السنة. ويوم الاثنين 19 نيسان (أبريل) أغلق سعر البرميل تسليم حزيران (يونيو) المقبل عند 63,43 دولاراً أميركياً، بارتفاع 24 سنتاً.

ويُعدّ هذا الأمر تحولاً. فقبل عام تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي والخام الكندي أيضاً إلى المنطقة السلبية، أي ما دون الصفر، لأوّل مرّة منذ بدء بيع العقود الآجلة عام 1983، ووصل سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط إلى سالب 37,63 دولاراً.

بعد الخروج من إحدى أسوأ الدورات (الاقتصادية) في الذاكرة الحديثة، نعتقد أنّ القطاع (النفطي) بات في وضعٍ جيد ، يفيد تقرير وضعه محللون في فرع الأسواق المالية لدى بنك ناسيونال ، أحد المصارف الكندية الكبيرة.

من جهتها حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أنّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن قطاع الطاقة عاودت الارتفاع وبقوة.

وتتوقع الوكالة أن يرتفع حجم الطلب العالمي على النفط 5,7 ملايين برميل يومياً عام 2021 ليبلغ 96,7 مليون برميل يومياً.

يُشار إلى أنّ كندا هي رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم وأيضاً رابع أكبر مصدِّر عالمي له خلف السعودية وروسيا والعراق التي تحتلّ على التوالي المراتب الثلاث الأولى من حيث الكميات المصدَّرة.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)