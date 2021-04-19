الشرطة الملكيّة الكنديّة تتعهّد بِتعزيز إجراءات حماية السياسيّين

وكان وزير السلامة العامّة بيل بلير قد دعا العام الماضي الشرطة الملكيّة إلى تحسين تعاطيها مع هذه التهديدات.

وفي هذا السياق،أقرّت مفوّضة الشرطة الملكيّة برندا لاكي بضرورة تحسين تقييم التهديدات غير الإجراميّة التي يتعرّض لها السياسيّون وتحسين إدارتها.

وورد موقف المفوّضة لاكي القائل بضرورة تحسين الإجراءات التي تتّخذها الشرطة الملكيّة، في مذكّرة إحاطة وجّهتها إلى الوزير بلير في 20 آب أغسطس 2020، وحصلت سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة على نسخة منها.

ووجّهت لاكي مذكّرة الإحاطة عقب الهجوم الذي تعرّض له ريدو هول، مقرّ إقامة حاكمة كندا العامّة (نافذة جديدة)، في تمّوز يوليو 2020.

وألقت الشرطة الملكيّة القبض على منفّذ الهجوم كوري هورين، وأشارت في حينه إلى أنّ رئيس الحكومة جوستان ترودو وأفراد عائلته لم يكونوا في ريدو كوتج الواقعة على أراضي ريدو هول عند وقوع الحادثة.

الشرطة الملكيّة أقرّت بضرورة تحسين تقييم التهديدات غير الإجراميّة التي يتعرّض لها السياسيّون الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وعّززت الشرطة الملكيّة وجهاز حماية البرلمان في أوتاوا إجراءات الحماية (نافذة جديدة) عقب الحوادث التي تعرّض فيها سياسيّون و إعلاميّون للمضايقة .

وتمّ تعزيز الإجراءات بعد حادثي مضايقة تعرّض لهما كلّ من جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطيّ الجديد، حزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي، ودانيال تيبو الصحفي والمراسل البرلمانيّ في أوتاوا لِراديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

وخلال الأسبوع الماضي، نشَر تود دوهرتي، عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين، شريط فيديو على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يقول فيه إنّ شخصا هدّد عائلته.

وقال إنّه يريد توجيه رسالة بأنّه لن يهرب ولن يختبئ، وأضاف أنّ عائلتي تعرّضت للتهديد، وسوف أتّخذ الإجراءات المناسبة، وهذا ليس تهديدا وإنّما هو تعهّد كما قال.

ورفض دوهرتي، في حديثه إلى سي بي سي أن يوضح طبيعة التهديد الذي تعرّضت له عائلته، واكتفى بالقول إنّ المسألة أصبحت في يد السلطات المختصّة.

وأفاد متحدّث باسم الشرطة الملكيّة أنّ عددالتهديدات التي تعرّض لها رئيس الحكومة جوستان ترودو ووزراء في حكومته ارتفع (نافذة جديدة) في عامي 2019 و 2020.

وتقول الشرطة الملكيّة إنّها تعمل على تقييم التهديدات التي يتعرّض لها رئيس الحكومة والوزراء ، بناء على عمل كلّ وزير بمفرده.

وتمّت إضافة اسم وزيرة الصحّة باتي هايدو إلى القائمة نتيجة الأوضاع التي أدّت إليها جائحة فيروس كورونا المستجدّ كما ورد في مذكّرة الإحاطة التي وجّهتها المفوّضة برندا لاكي إلى وزير السلامة العامّة بيل بلير.

ورفض كول دافيدسون المتحدّث باسم الوزيرة هايدو التعليق على اقلصايا المتعلّقة بالأمن،وأضاف أنّ كلّ شخص يستحقّ أن يشعر بالأمان في منزله ومكان عمله، ولا مكان للتهديدات في مجتمعنا كما قال دافيدسون.

وشارك فيكريس تينوفي،باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بريتيش كولومبيا، في تقرير يتناول التهديدات عبر تويتر الموّجة للمرشّحين للانتخابات الفدراليّة عام 2019.

وخلُص التقرير إلى أنّ 40 بالمئة من التهديدات كانت غير لائقة، وكانت 16 بالمئة منها مسيئة أو تنطوي على تهديد محتمَل.

وأكّدت مفوّضة الشرطة الملكيّة برندا لاكي في مذكّرة الإحاطة أنّ قوّات الشرطة اتّخذت خطوات من أجل تحسين استجابتها، كما أنّها طوّرت طريقة تقييمها للأوضاع.

ويرى جاك هاريس المتحدّث بسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون السلامة، إنّ السياسيّين بحاجة إلى حماية ملائمة، ليس بسبب من هم، بل بسبب العمل الذي يقومون به .

لا يجوز أن تردع هذه التهديدات الأشخاص الراغبين في الترشّح للانتخابات، ولا سيّما منهم النساء والأشخاص الملوّنون كما قال عضو مجلس العموم عن الحزب الديمقراطيّ الجديد جاك هاريس.

(سي بي سي/كاثرين تونّي/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)