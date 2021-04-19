بريتيش كولومبيا: نقص في نقاط شحن بطاريات السيارات الكهربائيّة في المباني السكنيّة

ويتطلّع الكثيرون من أبناء بريتيش كولومبيا لاقتناء سيّارة كهربائيّة (نافذة جديدة)، لكنّ النقص في عدد نقاط شحن البطاريّات في الأبنية السكنيّة يقف عائقا في وجههم.

وأفاد تقرير نشرته لجنة العمل حول المناخ في فانكوفر الكبرى أنّ السيّارات الكهربائيّة عنصر بالغ الأهميّة في تقليص الانبعاثات الملوّثة.

ورغم ذلك، ما زالت المباني السكنيّة تفتقر إلى البنى التحتيّة اللازمة التي تتيح لسكّان الشقق شحن بطاريّة سيارتهم في المنزل.

وتشكّل الشقق السكنيّة 62 بالمئة من المنازل في فانكوفر حسب الإحصاء السكّاني الأخير الذي جرى عام 2016.

ويتحدّث وُرنر أَنتويلر أستاذ الأعمال في جامعة بريتيش كولومبيا عن التحديات التي تطرحها إقامة نقاط شحن بطاريات السيارات في المباني السكنيّة.

وساهم أَنتويلر، الباحث في اقتصادات البيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائيّة، في تزويد الثلث من أصل 61 شقّة سكنيّة في المبنى الذي يقيم فيه، بنقاط شحن البطاريّات، واستغرقت الأعمال ثلاث سنوات كما قال في حديث إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

عدد نقاط شحن بطاريّات السيارات الكهربائيّة ضئيل في فانكوفر، ما يُثني البعض عن شرائها أحيانا الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وتحدّث عن الصعوبات التي واجهته،والعقبات التي كان عليه أن يتجاوزها، رغم اهتمامه من الناحية المهنيّة وحبّه لتنفيذ هذا العمل.

وكان من الضروري أن يحظى المشروع بموافقة 75 بالمئة من أصحاب الشقق في مرحلة أولى، كما تبيّن خلال اجتماع عقدته لجنة ستراتا التي تتشكّل من ملّاكين طوعيّين، وتتولّى إدارة الشقق السكنيّة المملوكة ملكيّة خاصّة.

وتعيّن في المرحلة التالية تعيين مقاول لِمعرفة ما إذا كان المبنى الذي يعود بناؤه إلى 15 سنة خلت، قابلا لتحمّل الكميّة الإضافيّة من الطاقة الكهربائيّة التي تحتاجها نقاط شحن البطاريّات.

هذا بالإضافة إلى مجموعة من التفاصيل التقنيّة والقرارات التي ينبغي اتّخاذها لاستكمال المشروع كما قال أستاذ الأعمال في جامعة بريتيش كولومبيا وُرنر أَنتويلر.

وفي حين دفعت ستراتا مبلغا رمزيّا من المال لدراسة جدوى المشروع وتطبيقه ونجاحه، دفع مالكو الشقق الخمس والعشرين الذين تمّ إنشاء محطّة شحن في مكان وقوف سيّارتهم ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف دولار.

ويأمل كلّ منهم في استعادة نصف المبلغ من خلال برنامج الحسم على السيّارات الكهربائيّة الذي وضعته حكومة بريتيش كولومبيا.

وتقدّم حكومات بريتيش كولومبيا و أونتاريو وكيبيك منذ العام 2018، حوافز ماليّة لِتشجيع سكّانها على شراء السيّارات الكهربائيّة (نافذة جديدة).

وتساهم نقاط شحن البطاريّات القريبة من المنازل في تشجيع الناس على شراء سيّارة كهربائيّة حَسب قول البروفسور أنتويلر، ولكنّ البنى التحتيّة المتوفّرة من أجل بناء نقاط شحن عامّة لا تزال غير كافية حسب قوله.

وتفيد شركة هيدرو بي سي للطاقة الكهربائيّة أنّ المقاطعة تضمّ حاليّا 2500 نقطة شحن البطاريّات، وسوف تتمّ إضافة المزيد منها خلال العام الجاري.

وتعهّدت بريتيش كولومبيا بأن تكون كلّ السيّارات الخاصّة كهربائيّة في المقاطعة بحلول العام 2040.

وارتفعت مبيعات السيّارات الكهربائيّة بصورة قياسيّة في هذه المقاطعة الواقعة في أقصى الغرب الكندي المطلّ على الهادي.

ويفيد استطلاع للرأي أجرته شركة كي بي أم جي للاستشارات الماليّة أنّ 68 بالمئة من الكنديّين الذين يخطّطون لِشراء سيّارة في السنوات الخمس المقبلة سوف يختارون على الأرجح سيّارة كهربائيّة.

(سي بي سي/ ماريز زيدلر/ترجمة وإعداد مي أبو صعب)