ارتفاع أسعار المنازل 20% خلال سنة في جزيرة الأمير إدوارد

وهذا الارتفاع في الأسعار عائد جزئياً لكون المعروض من المنازل أقلّ من المطلوب منها، وإن كان عدد المنازل التي عُرضَت للبيع في آذار (مارس) الفائت ارتفع أكثر من 60% خلال سنة ليبلغ 243.

وفي نهاية الشهر المذكور كان العدد الإجمالي للمنازل المعروضة للبيع 428، وهذا أدنى مستوى منذ 15 عاماً.

لكنّ معدّل ارتفاع الأسعار في جزيرة الأمير إدوارد، أصغر المقاطعات الكندية بعدد السكان وحجم الاقتصاد، يبقى أدنى من معدّل الارتفاع على صعيد كلّ كندا. فمعدّل سعر المنزل في كندا ارتفع من 544.824 دولاراً في آذار (مارس) 2020 إلى 716.828 دولاراً في الشهر نفسه من عام 2021، أي بنسبة 31,57% خلال سنة.

وليس أمراً نادراً رؤية شارين من خارج الجزيرة، لا بل من خارج المقاطعات الأطلسية، عارضين أحياناً نصف مليون دولار لشراء منزل.

آخر عقارين بعتهما بنفسي اشتراهما أناس من أونتاريو، حتّى قبل أن يروهما. قدّموا عرضاً غير مشروط ، يقول فرنسيس تيريوه، أحد الوكلاء العقاريين العاملين في الجزيرة.

ويضيف تيريوه أنّ المزايدات في الأسعار بين بعض الشارين تُسبب إحباطاً للشارين بشكل عام وللوكلاء العقاريين الذين يعملون معهم، لأنّ الأسعار المعروضة ليست بمتناول الجميع.

وليضمن الوكلاءُ العقاريون أنّ موكّليهم، باعةَ المنازل، سيكسبون أكبر قدر ممكن من المال، ينصحونهم بتنظيم زيارات للشارين المحتمَلين خمسة أيام في الأسبوع وبدراسة العروض في اليوم السادس.

ويقول تيريوه إنّ الجدول الزمني للزيارات غالباً ما يكتمل خلال بضع ساعات وإنّ الباعة يحصلون في العادة على ما يتراوح بين خمسة وعشرة عروض.

أُضيف 243 منزلاً إلى قائمة المنازل المعروضة للبيع في جزيرة الأمير إدوارد في آذار (مارس) 2021 (إليزا سورّيه / راديو كندا). الصورة: Elisa Serret

وسجّلت أسعار العقارات في جزيرة الأمير إدوارد ارتفاعات قوية في السنوات الماضية. ففي العاصمة شارلوت تاون ارتفع معدل سعر المنزل من 200.000 دولار عام 2016 إلى 277.000 دولار عام 2019، أي بـ 38,5%، وهي نسبة ارتفاع فاقت نسب الارتفاعات المسجَّلة في مدن تورونتو وأوتاوا وفيكتوريا خلال الفترة المذكورة.

وجزيرة الأمير إدوارد هي أصغر مقاطعات كندا من حيث المساحة وعدد السكان، تبلغ مساحتها 5660 كيلومتراً مربعاً ويقطنها نحو 160 ألف نسمة حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من عام 2021، يقيم نحوٌ من ربعهم في عاصمتها شارلوت تاون.

(نقلاً عن راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)