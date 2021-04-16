جداريّة في مانيتوبا تكريما للتلاميذ من أبناء السكّان الأصليّين في المدارس الداخليّة

فقد تمّ خلال الفترة الممتدّة من تسعينات القرن التاسع عشر حتّى تسعينات القرن الماضي، انتزاع نحو من 150 ألف طفل من أبناء السكّان الأصليّين و الإينويت والخلاسيّين من ذويهم، وأُرغِموا على الالتحاق بالمدارس الداخليّة في عدد من المقاطعات الكنديّة.

وتعرّض التلاميذ لِسوء المعاملة و سوء التغذية وعانوا من الأمراض والظروف المزرية التي أدّت إلى وفاة 2300 تلميذ.

وأنشأت الحكومة الكنديّة عام 2007 لجنة أوكلت إليها مهمّة التحقيق في سوء المعاملة التي لقيها أبناء السكّان الأصليّين (نافذة جديدة).

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس الحكومة جوستان ترودو في كانون الأول ديسمبر 2015.

ويقول جوردان سترينجر الذي ينتمي إلى أمّة بيغيس من الأمم الأوائل، إنّ جدَّيه كانا من بين تلاميذ المدارس الداخليّة، وقد تعلّم منهما الكثير عن نفسه وعن أهميّة الحفاظ على الثقافة وأهميّة التعريف بها.

تعرّض أبناء السكّان الأصليّين على مدى عقود طويلة لِسوء المعاملة في المدارس الداخليّة الصورة: Library and Archives Canada

وفكّر بجدّيه عندما شارك في رسم الجداريّة، وكان بالغ التأثّر كما قال، وأحبّ أن يكرّمهما، ليس كأشخاص فحسب وإنّما كمجتمع في مدينة سلكيرك الصغيرة الواقعة في مقاطعة مانيتوبا و في كندا بأكملها.

وتمتدّ لوحات الجداريّة التي ساهمت في تمويلها وزارة التراث الكنديّة، بطول 12 مترا وعرض 3،6 أمتار، وتروي كلّ واحدة من اللوحات قصّة حياة السكّان الأصليّين في حقبة ما قبل الاستيطان، والحقبة التي تلت المدارس الداخليّة.

ووقع الخيار بعد أخذ وردّ على شارع سبريور في مدينة سلكيرك من أجل رسم الجداريّة التي يقول الفنّان سترينجر إنّها تعطي الجمهور من خلال الفنّ فرصة الحديث عن موضوع ثقيل يصعب التطرّق إليه في معظم الأحيان.

علينا أن نتحدّث عنه ولا نفتخر به، وأن نعترف بأخطائنا ومن أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون قال الفنّان من أبناء السكّان الأصليّين جوردان سترينجر.

التعاون ميزة مشروع الجداريّة:

وتقول جاني ريد إيغل، التي تنتمي إلى شعب روزو من الأمم الأوائل، إنّها تعمل على زيادة حضور فنون السكّان الأصليّين في مدينة سلكيرك، المدينة الصغيرة التي يشكّل السكّان الأصليّون ثلث أبنائها البالغ عددهم أكثر بقليل من 10 آلاف نسمة حسب الإحصاء السكّاني الأخير الذي جرى عام 2016.

وترأس ريد إيغل مشروع الجداريّة التي تحمل عنوان أبقوا أقوياء أيّها الأطفال .

ومن المهمّ كما قالت، أن يكون فنّ السكّان الأصليّين حاضرا بقوّة، والموقع الذي تمّ اختياره للجداريّة مميّز، وهو قريب من مواقع جداريّات أخرى.

وتعاونت ريد إيغل في تنفيذ المشروع كما قالت، مع مجلس فنون إنترليك (نافذة جديدة) الذي يعمل على دعم المجتمعات من خلال الفنّ، فضلا عن التعاون مع مجموعة من الفنّانين المحليّين الذين ازدادت الجداريّة بفضلهم زهوا وجمالا حسب قولها.

وأضافت أنّ الجداريّة تعبّر بوضوح عن طبيعة السكّان الأصليّين النابضة بالحياة، وعمّا يمكن القيام به من خلال التعاون بينهم وبين الآخرين.

ويقول جون لودج، وهو تلميذ في الصفّ الثاني عشر، وأحد المشاركين في رسم الجداريّة، إنّه سعى لِتعريف أكبر عدد ممكن من الأشخاص بما عاناه أبناء السكّان الأصليّين في المدارس الداخليّة.

ولا يعرف الناس الكثير عن هذه المعاناة كما قال جون لودج، و يتجاهلونها، لكنّ القطعة الفنيّة تلفت الانتباه وتشكّل إضافة فنيّة في مدينة سلكيرك حسب قوله.

(سي بي سي/ لينارد مونكمان/ترجمة وإعداد مي أبو صعب)