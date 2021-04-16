جهاز شرطة مونتريال يسعى لزيادة عدد عناصره من السكّان الأصليّين

وارتفع العدد من 28 عنصرا عام 2018، أي ما يشكّل 0،5 بالمئة من إجمالي العناصر، إلى 34 شرطيّا من السكّان الأصليّين عام 2020، أي ما يوازي 0،75 بالمئة من القوّة العاملة، حسب الأرقام التي كشف عنها جهاز شرطة المدينة.

ويعتزم جهاز شرطة مونتريال تعيين 12 شرطيّا إضافيّا من أبناء السكّان الأصليّين (نافذة جديدة) خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2021 و 2023.

وأجرت لجنة الصحّة العامّة في مونتريال تقييما حول الإجراءات المتّخذة لِمواجهة التنميط العرقي والاجتماعي.

وزير شؤون السكّان الأصليّين في حكومة كيبيك يان لافرونيير قدّم دعما ماليّا لِتعزيز الدوريات المشتركة في جهاز شرطة مونتريال الصورة: The Canadian Press / Graham Hughes

ويسعى جهاز شرطة شرطة مونتريال منذ سنوات إلى تعزيز انخراط الأقليّات في صفوفه (نافذة جديدة).

وفي هذا الإطار، نظّم في شباط فبراير من العام الماضي لقاء خلال شهر تاريخ السود ألقى خلاله الضوء على الجهود المبذولة من أجل زيادة التعدديّة في صفوفه.

وقيل يومها إنّ المهاجرين يشكّلون 34 بالمئة من سكّان مونتريال، ويمثّل عناصر الشرطة المتحدّرون من الأقليّات العرقيّة 13 بالمئة فقط من عناصر الشرطة.

ويعتزم جهاز شرطة مونتريال إطلاق حملة العام المقبل، تهدف لِتعيين عناصر شرطة من السكّان الأصليّين في صفوفه.

ويَظهر في الحملة شرطيّ من أبناء السكّان الأصليّين حسب ما ورد في رسالة بالبريد الإلكتروني وجّهها قسم الاتصالات في جهاز الشرطة.

وأوكل الجهاز إلى عنصر شرطة مسؤول عن التعيين، مهمّة تسهيل انخراط السكّان الأصليّين في صفوف شرطة المدينة، من خلال برنامج "تعدديّة الشرطة" (نافذة جديدة)الذي يحدّد المعايير المطلوبة للانخراط في صفوفها.

و البرنامج موجّه بصورة خاصّة إلى أشخاص من أبناء السكّان الأصليّين والأقليّات العرقيّة والأقليّات الظاهرة الذين لم يتلقّوا تأهيلا على تقنيّات الشرطة، كما يمكن مطالعته على موقعه الألكتروني.

ويهدف للترويج للوصول إلى المساواة من أجل تعزيز تمثيل أفضل لِأبناء مونتريال في جهاز شرطة المدينة.

من جهة أخرى، يعتزم مركز الصداقة مع السكّان الأصليّين (نافذة جديدة) في مونتريال مضاعفة عدد عناصره في الدوريات المشتركة

التي يقوم بها جهاز شرطة مونتريال إلى جانب مختلف شعوب الأمم الأوائل و الإينويت والخلاسيّين الذين يعانون أوضاعا هشّة في مونتريال الكبرى.

ومن المتوقّع أن يضيف المركز عنصرَين اثنين إلى الدوريات المشتركة.

ومنحت وزارة شؤون السكّان الأصليّين الكيبيكيّة تمويلا قدره 300 ألف دولار لمساعدة جهاز شرطة مونتريال على مضاعفة عدد عناصر الدوريات المشتركة.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)