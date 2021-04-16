مساعدة مالية مشتركة من الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك لمنتجي اللحوم في المقاطعة

وطال انتظار هذه المساعدة، لا سيما من قبل مربي الطرائد الكبيرة الذين تراجعت عائداتهم كثيراً بسبب إغلاق صالات المطاعم. فالمطاعم والفنادق هي زبائنهم الرئيسيون.

وواجه منتجو لحوم البقر والخنزير والطرائد الكبيرة تحديات كبيرة خلال العام الماضي، قال كلّ من الوزيرة الفدرالية للزراعة والأغذية الزراعية ماري كلود بيبو ووزير الزراعة وصيد الأسماك والأغذية في حكومة كيبيك أندريه لامونتان في مؤتمر صحفي افتراضي، على الإنترنت، عقداه بعد ظهر اليوم.

وبغضّ النظر عن المشكلات الصحية والنقص في اليد العاملة التي تفاقمت بسبب العمال المتضررين من تفشي المرض ، عانت صناعة الأغذية الزراعية أيضاً من الإغلاقات المؤقتة للمصانع ومن ارتفاع أسعار الحبوب المستخدمة لتغذية المواشي.

وأعرب رئيس جمعية مربّو الأبقار في كيبيك جان توماس مالتيه عن أمله في أن تساعد الإعانة المذكورة مربّي المواشي الذين عانوا أشدّ المعاناة من عواقب الجائحة.

وصدر تعليق مماثل عن زميلته جوزيه توبان، رئيسة اتحاد مربّي الطرائد الكبيرة في كيبيك ، وإن أبدت بعض التحفظ على خبر المساعدة المالية المشتركة، مفضّلةً الاطّلاع أولاً على تفاصيلها.

سننتظر قبل الاحتفال ، قالت توبان قبل أن تشير إلى أنّ قطاع اللحوم يجهد للبقاء على قيد الحياة بعد أن أنهكته أمراض كثيرة في السنوات الاخيرة، من بينها مرض الهزال المزمن للغزلان.

وعُهد إلى مؤسسة التمويل الزراعي في كيبيك (La Financière agricole du Québec) مهمة إدارة المساعدة المالية المشتركة. وهذه المؤسسة تابعة لوزارة الزراعة وصيد الأسماك والأغذية في كيبيك.

واعتباراً من 10 أيار (مايو) سيكون بوسع منتجي لحوم البقر والخنزير والطرائد الكبيرة تقديمُ طلبات للحصول على المساعدة، حتى وإن لم يكونوا أعضاء في المؤسسة المالية المذكورة.

(راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)