تقنيّات ذكيّة لِدراسة حركة النقل على شبكة الطرقات في مقاطعات البراري الكنديّة

وحصل الباحثان في معهد الهندسة المدنيّة التابع للجامعة جوناثان ريغير و بوباك مهران،على تمويل قدره 1،6 مليون دولار من أجل دراسة شبكة طرقات نقل البضائع في المقاطعات الثلاث ومراقبتها على مدى خمس سنوات،بالشراكة مع المجلس الوطني للأبحاث في كندا.

ويهدف البحث لِتحسين الموثوقيّة بشبكة الطرقات وصلابتها وسلاسة حركة السير عليها كما قال الباحث جوناتان ريغير.

وتحفل المقاطعات الثلاث بشبكة واسعة وغنيّة من الطرقات التي تربطها بين بعضها البعض، والتي تُعتبر حيويّة بالنسبة لاقتصادها.

وقلّما تشهد الطرقات زحمة خانقة في المقاطعات الثلاث، باستثناء تلك التي تقع في المناطق القريبة من المدن.

كنّ الوضع مختلف بالنسبة للمناطق الريفيّة ذات الكثافة السكّانيّة المنخفضة والتي لا يمكن بلوغها إلّا برّا.

وتتأثّر هذه الطرقات بعوامل الطقس، من الثلوج والفيضانات و عواصف الثلج إلى الأمطار، مرورا بالجليد والجفاف.

النقل البرّي بالغ الأهميّة بالنسبة لاقتصاد مقاطعات البراري الكنديّة الثلاث، مانيتوبا و ألبرتا و ٍَسكتشوان الصورة: The Canadian Press / Jeff McIntosh

وتهدف الدراسة لِتحديد المخاطر التي تؤدّي إليها عوامل الطقس، والطرقات الأكثر عرضة للتأثّر بها، وما ينجم عنها على صعيد منطقة البراري بأكملها كما قال البروفسور جوناثان ريغير الأستاذ في معهد الهندسة المدنيّة التابع لِجامعة مانيتوبا.

ومن الممكن حسب قوله، أن يتسبّب حادث سير على إحدى الطرقات، في شلّ حركة السير طوال أيّام على أجزاء عديدة من شبكة الطرقات البالغة الأهميّة لِنقل البضائع والمنتجات في منطقة البراري.

ويعطي مثال الباخرة التي جنحت في قناة السويس في آذار مارس 2021، وشلّت حركة الملاحة فيها وتسبّبت بخسائر بمليارات الدولارات.

سوف نسعى للتأكّد من المقاطع الأكثر عرضة للخطر على شبكة الطرقات وأيّ منها ينبغي أن تبقى مفتوحة أمام حركة النقل.

البروفسور جوناثان ريغير الأستاذ في معهد الهندسة المدنيّة في جامعة مانيتوبا.

وسوف يقوم الباحثان بنشر أجهزة استشعار على بعض أجزاء الطرقات الرئيسيّة والفرعيّة،تتيح لهم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات في كلّ من ألبرتا و مانيتوبا و سَسكتشوان.

ويقومان في وقت لاحق بتحليل طراز الشاحنات التي تتنقّل في المنطقة و وَزنها وعددها والبضائع التي تنقلها.

وقليلة هي المعلومات بهذا الشأن، وسوف يقوم الباحثان بإنشاء قاعدة بيانات متعلّقة بحالة الطرقات كما قال الأستاذ ريغير.

ويستند الباحثان إلى الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل هذه البيانات حسب ما قاله شوقي رجوي الباحث في مركز التقنيات والأبحاث الرقميّة التابع لمجلس الأبحاث الوطني.

وأضاف أنّ العمليّات تزداد تعقيدا بحيث يتعذّر إيجاد نموذج رياضي تحليلي بسيط لِوصفها.

ويساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء محاكاة من خلال البيانات التي يتمّ جمعها، وتطوير نماذج رصد افتراضيّة لِحركة السير على الطرقات في حال تغيّر واحد أو أكثر من المعطيات كما قال رجوي.

ومن المتوقّع أن تساعد هذه الأبحاث والدراسات الحكومات المحليّة في المقاطعات على التخطيط من أجل إدارة شبكة الطرقات في كلّ منها، وتصميم طرقات جديدة وفهم الاحتياجات المتعلّقة برفع الثلوج عن الجسور وإعادة تأهيلها على ضوء البيانات المتعلّقة بحركة تنقّل الشاحنات.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)