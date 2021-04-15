تقرير حول التمييز بحقّ السود من قبل لجنة النقل العام في تورونتو

وأفاد تقرير أصدره باحثان من جامعة تورونتو أنّ السكّان الأصليّين عرضة أربع مرّات أكثر ، والسود مرّتين أكثر للتفتيش من قبل مفتّشي لجنة النقل العام.

وأجرى الباحثان أكوازي أوُوزو بمباه وسكوت ورتلي بتكليف من لجنة النقل العام في تورونتو دراسة مستقلّة لتحديد الفوارق العرقيّة في تطبيق قواعد التفتيش في وسائل النقل (نافذة جديدة).

وأكّدت الدراسة على أنّه من الملحّ أن تعمل لجنة النقل العام على تحديد العنصريّة ومواجهتها، والعنصريّة تجاه السود والعنصريّة ضدّ السكّان الأصليّين (نافذة جديدة)، في أماكن العمل ولدى تقديم الخدمات، وإعادة بناء الثقة معهم وتحديد الإجراءات المناسبة من أجل تغيير الوضع.

وخلُص أستاذ علم الاجتماع بمباه وأستاذ علم الجريمة ورتلي إلى أنّ 19،2 بالمئة من الحالات تتعلّق بالركاب السود، الذين يمثّلون 9 بالمئة فقط من مجموع سكّان المدينة الملكة كما تُسمَّى تورونتو.

سائق حافلة نقل عام يضع كمامة في تورونتو الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

لو كان عناصر لجنة النقل العام الذين يتولّون المراقبة يعامِلون كلّ الركاب بالطريقة نفسها، لما كنّا رأينا كلّ هذه الفوارق العنصريّة المهمّة الموثّقة في دراستنا كما ورد في التقرير.

ولا يمكن في الوقت الراهن استبعاد احتمال أن تكون الأحكام المسبقة، عن وعي أو غير وعي، و الممنهجة، قد ساهمت بصورة كبيرة في هذه الفوارق العنصريّة الفادحة التي رأيناها" أضاف التقرير.

ويوضح أستاذ علم الجريمة في جامعة تورونتو سكوت وُورتلي أنّ النساء السود يتعرّضن أكثر من سواهنّ للتفتيش، وأكثر حتّى من الرجال الذين يتعرّضون للتمييز العنصري.

بالمقابل، يتمّ توجيه تحذير شفهي للركاب البيض، أو تتمّ مسامحتُهم في حال ارتكبوا مخالفة.

و يزيد التنميط العرقي من احتمال توقيف الركاب السود والركاب من أبناء السكّان الأصليّين أكثر من الركاب البيض من قبل المفتّشين في حال ارتكبوا المخالفة نفسها كما ورد في التقرير.

وتقول المحامية كاتلين كاسبر من قسم الخدمات للسكّان الأصليّين إنّها لم تتفاجأ بنتائج التقرير.

وغالبا ما يتحوّل تدخّل أحد عناصر التفتيش غالبا إلى تحرّش من قبلهم، وهم لا يأخذون أبناء مجتمعنا على محمل الجدّ كما تقول المحامية كاسبر التي تنتمي إلى السكّان الأصليّين.

ويتعيّن حسب قولها، توعية المفتّشين وعناصر المراقبة على ممارسات التحيّز والأحكام المسبقة، من خلال اتّحاذ إجراءات سريعة ومناسِبة لِكسر حلقة التمييز.

وقام الباحِثان من جامعة تورونتو بمراجعة 121819 تقرير تتعلّق بحوادث جرت خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2008 و 2018،وبلغت نسبة البيانات العرقيّة المفقودة 28،7 بالمئة.

ولا يمكن من دون هذه البيانات، معرفة ما إذا كان المزيد من الأشخاص قد وقعوا ضحيّة الأحكام المسبقة من قبل المفتّشين.

في اعتقادنا أنّه من المحتمل أن يهدف ارتفاع عدد البيانات الناقصة المتعلّقة بالأحداث العنصريّة خلال الفترة بين عامي 2008 و 2018 إلى التستّر على ضخامة الفوارق العنصريّة في الأنشطة المرتبطة بتطبيق قواعد لجنة النقل العام كتب الباحِثان في التقرير.

وسوف تساعد نتائج التقرير في اتّخاذ مبادرات محدّدة من أجل إنشاء منظّمة اشتماليّة للزبائن والموظّفين كما أكّدت لجنة النقل العام في تورونتو

(سي بي سي/ راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)