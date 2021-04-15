كيبيك تتأخّر في منح أطفال مولودين هنا التغطية الصحيّة المجانيّة

وكان الوزير دوبيه قد أعلن في كانون الأوّل ديسمبر 2020 عن تقديم مشروع قانون يؤمّن لهؤلاء الأطفال تغطية تشمل الضمان الطبّي والدواء (نافذة جديدة) بغضّ النظر عمّا إذا كانوا مولودين في كيبيك أم لا.

ولا يستفيد هؤلاء الأطفال حاليّا من الضمان الطبّي الذي تقدّمه إدارة الضمان الصحّي في كيبيك (نافذة جديدة)، لأنّها مرتبطة بوضع الأبوين القانوني على صعيد الهجرة.

وتعرّضت المقاطعة للانتقاد منذ سنوات من قبل منظّمات غير حكوميّة، كما ندّدت حامية المواطن ماري رانفريه بما اعتبرته ظلما.

وقالت رانفريه بالاستناد إلى نصوص قانونيّة إنّه ينبغي أن يكون الأطفال مؤهّلين للحصول على خدمات إدارة الضمان الصحّي في كيبيك (نافذة جديدة)، كونهم يقيمون في المقاطعة بصورة طبيعيّة.

وعلى سبيل المثال، تنتظر أماندين لارغو التي وصلت مع زوجها إلى كيبيك من فرنسا عام 2016، أن يُصبح وضعها قانونيّا، وأن تحصل على الإقامة الدائمة.

ولم تحصل على تغطية للأدوية التي اشترتها خلال فترة الحمل، ولم يحصل عليها طفلها الذي وُلِد في مونتريال.

وتفاجأت لارغو بالخبر عندما أطلَعها عليه أحد موظّفي إدارة الضمان الصحّي، خصوصا أنّ طفلها كندي وسَيحصل على جواز سفر كندي قريبا كما قالت في حديث لِراديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة.

حلول لبعض الأطفال دون البعض الآخر:

ويستفيد سنويّا من مشروع القانون الذي قدّمه وزير الصحّة كريستيان دوبيه، في حال أقرّته الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) نحو من 4350 طفلا، حسب مكتب الوزير دوبيه.

وتعتزم حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (الكاك) برئاسة فرانسوا لوغو تقديم هذه التغطية المجانيّة للفئات التالية من الأطفال:

الأطفال الذين يرافقون الأهل الذين لديهم رخصة متابعة الدراسة الأطفال الذين يرافقون أهلهم الحاصلين على رخصة زيارة تتجاوز مدّتها 6 أشهر الأطفال الذين يرافقون أهلهم الحاصلين على رخصة عمل لا ترتبط بالتحديد بعمل في كيبيك.

ورغم وجود بعض الثغرات في الإجراءات المتّخذة، رحّبت العديد من المنظّمات بقرار حكومة فرانسوا لوغو الهادف لحلّ هذه المسألة التي تثير الجدل منذ سنوات طويلة في كيبيك.

ورحّبت مديرة أطبّاء العالم ناديا بولايِرت بمشروع القانون، وبشجاعة الوزير دوبيه الذي قال إنّه سوف يحلّ المسألة كما قالت، وأضافت أنّ مشروع القانون يثير الأسئلة أكثر ممّا يعطي الأجوبة.

وأعربت عن أسفها لأنّ مشروع القانون يوفّر الحلول لبعض الأطفال دون سواهم، ورأت أنّه معقّد وغامض، وقد يؤدّي إلى ثقل بيروقراطي حسب قولها.

ومن الأسهل كما قالت بولايِرت، منح تغطية الضمان الصحّي والدواء لكافّة الأطفال المولودين في كيبيك" مشيرة إلى أنّ منح التغطية مجانا من سنّ الولادة حتّى سنّ الثامنة عشرة يسهّل العمل الإداري.

وأفاد مكتب الوزير دوبيه أنّ الحكومة أبقت الباب مفتوحا على كلّ الاحتمالات.

وسوف تناقش الموضوع مع أحزاب المعارضة ومختلف المجموعات، مع تأكيدها أنّ الأولويّة للأطفال.

وثمّة مطالب أخرى لم يتطرّق إليها مشروع القرار، من بينها مطلب رفعته منظّمة أطباء العالم تدعو فيه حكومة كيبيك إلى منح تغطية الضمان الصحّي والدواء للنساء الحوامل اللواتي ينتظرن تسوية وضعهم القانونيّ.

وما زالت نساء كثيرات محرومات من هذه التغطية الصحيّة رغم أنهنّ يُقِمن في كيبيك بصورة قانونيّة ولهنّ الحقّ في العمل حسب رئيسة المنظّمة ناديا بولايِرت.

كما تدعو المنظّمات إلى منح التغطية الصحيّة للأطفال فور وصولهنّ إلى كيبيك، وإلغاء مهلة الانتظار الحاليّة التي تستمرّ 3 أشهر قبل منحها لكلّ من هو مؤهّل للحصول عليها.

(راديو كندا/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)