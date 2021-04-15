ساسكاتشيوان الأولى في كندا من حيث الانبعاثات الدفيئة للفرد الواحد

ويقيم في ساسكاتشيوان 1,18 مليون نسمة، أي ما نسبته 3,1% من إجمالي عدد سكان كندا البالغ 38,05 مليون نسمة. لكنّ هذه المقاطعة الواقعة في غرب البلاد مسؤولة عن 10% من إجمالي الغازات الملوِّثة التي تلفظها كندا.

كما أنّ انبعاثات الغازات الدفيئة في ساسكاتشيوان ارتفعت 10% بين عاميْ 2005 و2019، فيما تراجعت هذه الانبعاثات خلال الفترة المذكورة أكثر من 30% في مقاطعتيْ نوفا سكوشا ونيو برونزويك (نوفو برونزويك) الأطلسيتيْن.

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في ساسكاتشيوان (Saskatchewan NDP) رايان ميْلي انتقد أمس ما اعتبره نقصاً في الإجراءات الفعالة للحدّ من الانبعاثات الدفيئة من قبل حكومة حزب ساسكاتشيوان (Saskatchewan Party) برئاسة سكوت مو.

لا تعترف حكومة ساسكاتشيوان بالتغيرات المناخية أو أنها لا تبالي بها لأنها لا تفعل شيئاً لتخفيض الانبعاثات لدينا ، قال ميْلي الذي يشكّل حزبه اليساري التوجه المعارضةَ الرسمية في الجمعية التشريعية في ريجاينا.

وفي عام 2018 كانت الزيادة في الانبعاثات في ساسكاتشيوان ناتجة بنسبة كبيرة عن صناعة النفط والغاز، ولكن أيضاً عن الزراعة. فقطاع الزراعة كان مسؤولاً آنذاك عن 24% من إجمالي الانبعاثات في المقاطعة.

لكنّ رئيس جمعية المنتجين الزراعيين في ساسكاتشيوان (APAS) تود لويس يرى أنّ لا شيء غير طبيعي في ذلك، فساسكاتشيوان من كبار المنتجين الزراعيين.

أجل، ننتج القدر الأكبر من الغازات الدفيئة للفرد الواحد، لكننا أيضاً أكبرُ مصدّري العدس والبازلاء (الجلبانة) وزيت الكانولا ، يقول لويس، وإنتاجنا منها للفرد الواحد هو الأعلى بين مختلف التقسيمات الإدارية حول العالم .

ويؤكّد لويس أنّ القطاع الزراعي يريد القيام بالمزيد لتخفيض انبعاثاته من الغازات الدفيئة في السنوات المقبلة.

لكنّ لويس لا يزال عند موقفه المعارض لفرض ضريبة على الكربون إذ يرى أنّ هذه الضريبة هي بمثابة شوكة في قدم المزارعين في السعي لبلوغ الحياد الكربوني.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد: فادي الهاروني)